Corporate News Performance-Programm der elumeo SE greift und zeigt erste positive Effekte Umsätze stabilisieren sich dank erhöhter Nachfrage im Web

Verkleinerung des Verwaltungsrats als Teil der Maßnahmen zur Kosteneinsparung

Prognose für 2023 wird trotz anhaltend herausforderndem Umfeld bestätigt

Videoshopping-App Jooli wächst weiter dank KI-basierter Realtimesteuerung

Berlin, 22.06.2023 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat erfolgreich ein Programm zur Steigerung ihrer operativen Performance implementiert. Erste positive Effekte haben sich inzwischen eingestellt. Der Umsatz des Unternehmens konnte sich nach Verlusten im ersten Quartal 2023 insbesondere dank einer höheren Nachfrage im Vertriebskanal Web wieder stabilisieren. Der Web-Umsatz ist im bisherigen Verlauf des Quartals gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9% gewachsen. Auch die Zahl der Neukunden entwickelte sich in den ersten zwei Monaten von Q2/2023 positiv, sie stieg sowohl im Web als auch im TV über Vorjahresniveau. Als Teil der innerhalb des Performance-Programms ergriffenen Maßnahmen zur Kosteneinsparung wird sich der Verwaltungsrat des Unternehmens von sechs auf vier Mitglieder verkleinern. Die bisherigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Frank Broer, Claudia Erning und Gregor Faßbender haben mit Wirkung zum Ende der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2023 die Niederlegung ihrer Mandate angekündigt. Deepa Gautam-Nigge wird ihr Mandat mit Wirkung zum Jahresende niederlegen. Im Gegenzug sollen zwei neue nicht geschäftsführende Verwaltungsräte nachrücken, mit deren Unterstützung sich das Profil des Gremiums künftig stärker auf die Kernthemen Compliance, Controlling und externe Berichtserstattung fokussieren wird. Für die anstehende Hauptversammlung wurden mit Dr. Susanne Ries und Christian Senitz zwei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen, die beide über langjährige Erfahrung in diesen Bereichen verfügen. Deren Lebensläufe sind auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht: https://elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung. Wolfgang Boyé, Vorsitzender des Verwaltungsrats der elumeo SE, spricht den ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern seinen Dank für ihre in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit aus: "Insbesondere in der schweren Zeit der Auseinandersetzung mit dem früheren Aktionär OSH Strategy Holdings war die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gremium eine wichtige Stütze." Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo Gruppe: "Wir freuen uns sehr über die Wirksamkeit unseres Performance-Programms. Und doch bleibt das wirtschaftliche Umfeld weiter herausfordernd." Das zeige sich u.a. am niedrigen GFK-Konsumklima-Index, der im Mai 2023 auf einen Indexwert von -25,8 Punkten gefallen ist. Spatz weiter: "Nichtsdestotrotz können wir unsere Prognose für 2023 bestätigen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit einer anhaltend hohen Volatilität infolge des Krieges in der Ukraine und der verschärften hohen Inflation. Infolgedessen bleiben wir bei unserem vorsichtigen Ansatz der zukünftigen Entwicklung und berücksichtigen mögliche weitere negative Einflüsse aus Nachfrageeinbrüchen und Versorgungsengpässen." In Summe erwartet das Management, dass sich Umsatz und Bereinigtes EBITDA stabil entwickeln werden. Die Umsatzentwicklung sieht das Management in einem mittleren positiven bis mittleren negativen einstelligen %-Korridor. Für den Webshop wird ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Die Rohertragsmarge soll sich 2023 weiter stabil bei > 50% entwickeln. Das Bereinigte EBITDA wird voraussichtlich in einem niedrigen einstelligen Millionen Bereich liegen. Weiterhin auf Wachstumskurs befindet sich das eigenständige, 100%-ige Tochterunternehmen jooli.com GmbH. Seit April 2023 wurde das Angebot um durchschnittlich 140 Kanäle und 1.450 Videos pro Monat auf aktuell 1.650 Kanäle und über 11.000 angebotene Videos erweitert. Insbesondere in Indien besteht mit inzwischen 1.420 Kanälen und mehr als 8,2 Millionen ausgespielten Videos ein sehr breites Angebot. Zu dieser erfreulichen Entwicklung hat insbesondere die neue, im Mai gestartete KI-basierte Realtimesteuerung beigetragen. In den kommenden Monaten wird der Fokus auf der weiteren Optimierung des Algorithmus liegen, der der Realtimesteuerung zur Ausspielung der Videos an die Nutzer zugrunde liegt. Als nächster wesentlicher Schritt steht im dritten Quartal die Einführung von JooliPay in Indien an - und somit der Start der Monetarisierung des Geschäftsmodells von Jooli. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem, Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. 