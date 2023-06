Jetzt FAST BREAK ausprobieren, den Chart-Trading -Börsendienst von Stefan Klotter, und bei Abschluss eines Jahresabos 30 Prozent sparen! https://tinyurl.com/4sthhdez Seit Kurzem ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde und auch wirtschaftlich holt das Land immer mehr auf. Steht dem Land eine ähnliche Wachstumsstory wie China bevor - Fragen an Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Der Vergleich mit dem großen Nachbarn zeige: Eine große und wachsende Arbeitsbevölkerung könnte in den kommenden Jahrzehnten für Wachstum sorgen. Doch um diese "demografische Dividende" auch zu nutzen, müsse die indische Regierung die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Bei Infrakstruktur und Bildung gebe es noch große Defizite. Außerdem müssten ausländische Investitionen erfolgreich ins Land geholt werden. Welches Wachstum Krämer dem Land in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zutraut: Mehr dazu im Interview!