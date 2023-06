Die Lizenzvereinbarung ermächtigt GoodWe, Produkte einzusetzen, die das geistige Eigentum von Tigo Rapid Shutdown enthalten, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass GoodWe Technologies Co., Ltd., ein Hersteller von Solarwechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen, die Tigo Module-Level Rapid Shutdown Technologie lizenziert hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass GoodWe-Produkte, die mit der SunSpec Rapid Shutdown Spezifikation übereinstimmen und für eine Zertifizierung qualifiziert sind, keine Ansprüche von Tigo lizenzierter Patente verletzen. Die Tigo-Schnellabschaltungstechnologie wird im GoodWe Rapid Shutdown Device eingesetzt.

Tigo ist führend auf dem Gebiet der Schnellabschalttechnologie und der Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) und verfügt über mehr als einhundert erteilte oder angemeldete Patente. Das Unternehmen lizenziert seine patentierte Technologie aktiv an andere Hersteller von Solaranlagen und hat sich in mehreren Patentstreitigkeiten durchgesetzt. Die Schnellabschalttechnologie von Tigo entspricht der UL 1741, der Norm für die Sicherheit von Wechselrichtern, Umrichtern, Steuerungen und Verbindungssystemen für die Verwendung mit dezentralen Energieressourcen, der SunSpec Schnellabschaltspezifikation und den Schnellabschaltanforderungen des U.S. National Electric Code (NEC). Millionen von Tigo MLPE-Produkten sind weltweit installiert und bieten optimierte, überwachte und sichere Solarenergie, um kritische Solarenergieinfrastrukturen zu schützen und eine konsistente Rendite über die gesamte Lebensdauer von erneuerbaren Energiesystemen zu erzielen.

"Wir heißen GoodWe in der Familie der Unternehmen in der Solarbranche willkommen, die den Wert von Innovationen verstehen und sich dafür einsetzen, Solarinstallateuren kontinuierlich die Ausrüstung und Sicherheit zu bieten, auf die sie angewiesen sind", sagte Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo Energy, Inc. "Tigo investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, treibt Innovationen voran und liefert sichere und zuverlässige Lösungen für die Solarindustrie. Unsere Patente sind der Ausdruck dieser Investition, und wir bieten den Unternehmen der Branche vernünftige und nicht diskriminierende Lizenzbedingungen."

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

