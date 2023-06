D ie Liste der The World's 50 Best Restaurants wird durch die Stimmen von mehr als tausend Experten aus dem Bereich der Gastronomie zusammengestellt.

In dieser Liste sind auch die peruanischen Restaurants Maido, Kjolle und Mayta aufgeführt.

Zum ersten Mal in der Geschichte von The World's 50 Best Restaurants liegt das beste Restaurant der Welt in Lateinamerika, und es kommt aus Peru. Der erste Platz, den Central erreicht hat, zeigt, dass die peruanische Gastronomie sich positioniert und in der Welt an Bedeutung gewinnt. Auf der Liste standen auch drei weitere Restaurants aus dem südamerikanischen Land: Maido (auf Platz 6), Kjolle (auf Platz 28) und Mayta (auf Platz 47).

"Es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern darum, das zu lieben, was man tut", sagte der Küchenchef Virgilio Martínez stolz während seiner Dankesrede im Palau de les Arts in der spanischen Stadt Valencia.

Pía León, Leiterin von Kjolle und Martínez' Partnerin und Ehefrau, betrat ebenfalls die Bühne, um sich für die Auszeichnung zu bedanken. "Wir haben sehr hart gearbeitet. Wir blicken immer zurück, sehen die Schritte, die wir gemacht haben, und reflektieren", betonte sie.

Es sollte beachtet werden, dass die Rangliste der 50 besten Restaurants der Welt eine Auswahl ist, die von der britischen Zeitschrift Restaurant im Jahr 2002 erstellt wurde. Ein Gremium von mehr als tausend Gastronomieexperten nimmt über ein strukturiertes und geprüftes Abstimmungssystem an dem Prozess teil.

GASTRONOMISCHER TOURISMUS

PROMPERU fördert die peruanische Küche als einen wesentlichen Bestandteil der Tourismusindustrie. Zu ihren Aufgaben gehört es, den internationalen Gastronomietourismus zu fördern, indem sie Erlebnisse und Tourismusprodukte mit der peruanischen Küche als Schlüsselkomponente bewirbt.

Es ist erwähnenswert, dass die Gastronomie zu den Hauptmotiven für ausländische Touristen gehört, Peru zu besuchen. Reisende, die durch die Gastronomie motiviert sind, haben ein höheres Ausgabenniveau als der durchschnittliche Tourist und bleiben länger im Land.

Man geht davon aus, dass bis 2023 etwa 300.000 ausländische Touristen nach Peru kommen werden, die die Gastronomie des Landes ausprobieren wollen. Bei diesen Touristen handelt es sich hauptsächlich um Millennials (54 %) und Generation X (21 %) aus lateinamerikanischen Ländern sowie aus den Vereinigten Staaten und Spanien.

