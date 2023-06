Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

MAG Silver erreicht kommerzielle Produktion

MAG Silver hat die kommerzielle Produktion auf dem Projekt Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc bzw. MAG) ab 1. Juni 2023 erreicht. Die Mühle Juanicipio arbeitet mit etwa 85 % ihrer geplanten Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, wobei die Silberausbeute konstant über 88 % liegt. Auf 100 %-Basis wurden in der Verarbeitungsanlage Juanicipio von März 2023 bis Ende Mai 2023 etwa 3,2 Millionen Unzen Silber produziert, und es wird erwartet, dass die Produktion bis zum dritten Quartal, in dem die Anlage voraussichtlich mit der geplanten Kapazität betrieben wird, weiterhin stetig ansteigt.

News: Juanicipio erreicht die kommerzielle Produktion

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für First Tin von der GBC AG

Das Analystenhaus GBC Investment Research veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu First Tin. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,50 Britische Pfund aus.

Research-Report: GBC Research mit Kaufempfehlung für First Tin plc und Kursziel 0,50 EUR

Erst-Research Bericht von Raiffeisen Research Austria für First Tin

Das Analystenhaus Raiffeisen Research Austria veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Erst-Research Bericht zu First Tin.

Research-Report: Raiffeisen Research Austria mit Erstresearchbericht zu Frist Tin plc

Kaufempfehlung für GoldRoyalty von NBF Research

Das Analystenhaus National Bank of Canada veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu GoldRoyalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,85 US$ aus.

Research-Report: NBF Research mit Kaufempfehlung für GoldRoyalty und Kursziel 2,85 USD

Kaufempfehlung für Victoria Gold von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 20 CAD

Kaufempfehlung für U.S. GoldMining von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu U.S. GoldMining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für U.S. GoldMining mit 20 USD Kursziel

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Alpha Lithium: CEO Sees Valuation Significantly Higher than Tecpetrol's Offer

Bergbau-Nachrichten mit MAG Silver, Sierra Madre Gold and Silver und Canada Nickel

Calibre Mining: Increasing Gold Production in 2023 and Further Exploration in the U.S. and Nicaragua

Consolidated Uranium: Insight into the Proposed Spin-Out of U.S. Assets into Premier American Uranium

First Tin: Einreichung der Bergbaugenehmigung für Tellerhäuser, Ressourcenupdate für Taronga kommt bald

GoldMining: Successful IPO of U.S. GoldMining and Further Exploration at São Jorge in 2023

Gold Royalty: Strong Growth Profile and Increasing Dividends in the Future

MAG Silver erreicht die kommerzielle Produktion auf Juanicipio

Maple Gold Mines: CEO Update on Latest Drilling and What's Next

Osisko Development: Advancing the Prospective Tintic Gold Project in Utah, USA

Stallion Discoveries erkundet im berühmten Athabasca Becken nach Uran und in den USA nach Gold