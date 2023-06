Mary Kay will im Jahr 2023 weitere 100.000 Bäume pflanzen

Heute gab Mary Kay seine Wiederaufforstungsprojekte für 2023 in Zusammenarbeit mit der Arbor Day Foundation bekannt. In diesem Jahr feiert Mary Kay sein 60-jähriges Bestehen und feiert außerdem eine 15-jährige Partnerschaft mit der Arbor Day Foundation.

In 2013, Mary Kay began supporting large-scale reforestation projects around the world including the United States, Brazil, China, Germany, Ireland, Peru, and Madagascar. Mary Kay is set to plant an additional 100,000 trees in 2023 with tree plantings in the United States, Mexico, and Spain. (Credit: Arbor Day Foundation)

Zu den diesjährigen globalen Wiederaufforstungsprojekten gehören:

Vereinigte Staaten 80.000 Bäume zur Unterstützung der Wiederherstellung seltener Lebensräume und der Artenvielfalt in mehreren Landkreisen Georgias. Langblättrige Kiefern waren einst die vorherrschende Baumart im Süden und bedeckten mehr als 90 Millionen Hektar von Virginia bis Texas. Heute deckt die Laubkiefer weniger als 3 ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets ab. Dieser Verlust des Ökosystems war verheerend für die fast 600 davon abhängigen Tier- und Pflanzenarten. Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Arbor Day Foundation und The Nature Conservancy werden auf privaten und öffentlichen Grundstücken in Georgia langblättrige und kurzblättrige Kiefern gepflanzt. Durch ihr Wachstum verringern sie die Waldfragmentierung und unterstützen gefährdete und bedrohte Wildtiere wie den Rotkakardenspecht, die Östliche Indigoschlange und die Gopher-Schildkröte. 12.000 Bäume zur Unterstützung der Wiederherstellung nach Waldbränden im Lassen National Forest in Kalifornien. Das Dixie Fire wütete im Jahr 2021 drei scheinbar endlose Monate lang durch Nordkalifornien. Es tobte von Juli bis Oktober und war der zweitgrößte Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaates mit einer Brandnarbe von mehr als 963.000 Acres. Es kann Generationen dauern, bis Wälder, die durch Waldbrände zerstört wurden, wieder zu ihrem früheren Glanz zurückkehren wenn sie sich überhaupt erholen. Aus diesem Grund sind dringende und gezielte Wiederaufforstungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Dieses Projekt konzentriert sich besonders auf die Gesundheit des Lassen National Forest. Darin sind nicht nur Hunderte von Wildtierarten beheimatet, sondern er ist auch für die Gesundheit der Landschaft und des nahegelegenen Lake Almanor von entscheidender Bedeutung. Neu gepflanzte Bäume in diesem Gebiet beginnen damit, durch das Feuer zerstörte Lebensräume wiederherzustellen die Heimat von Pumas, Streifenhörnchen, Schwarzbären, Langzehensalamandern und vielen Anderen. Schon während die Bäume Wurzeln schlagen und zu ausgewachsenen Beständen heranwachsen, verhindern ihre Wurzelsysteme die Erosion und verbessern gleichzeitig die Wasserqualität im Lake Almanor.

Mexiko 4.000 Bäume zur Unterstützung einer nachhaltigen Forstwirtschaft, der Wiederherstellung von Wassereinzugsgebieten und der Artenvielfalt im mexikanischen Schmetterlingsschutzgebiet Cerro Pelon. Während die sagenumwobene Wanderung und das Nisten des Monarchfalters emblematisch für Mexiko sind, steht diese Art nun vor einigen der symbolträchtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Einheimische Oyamel-Tannen, in denen Monarchfalter häufig nisten, werden aufgrund des Klimawandels in höhere Lagen und kühlere Temperaturen gedrängt. Dies verringert die Nistfläche des Monarchen zusätzlich zur Verringerung durch Abholzung und Landrodung für profitable Avocadobäume und es gefährdet die Aussichten der Art, langfristig zu überleben. Ziel dieses Projektes ist es, die Oyamel-Tannenabdeckung in diesen Gebieten wiederherzustellen und gleichzeitig der örtlichen Gemeinschaft zu nutzen.

Spanien 4.000 Bäume zur Unterstützung der Wiederherstellung nach Waldbränden in Belorado, Spanien. Die sanften Hügel von Belorado sind eine wunderschöne Gegend im Norden Spaniens. Allerdings kam es an diesen Hängen im Laufe der Jahre zu zahlreichen Waldbränden und Hitzewellen, sodass es für die einst hier stehenden Bäume schwierig war, aus eigener Kraft wieder Wurzeln zu schlagen. Dies hat zu einer verstärkten Erosion der Naturlandschaft geführt. Das Anpflanzen einer vielfältigen Mischung junger Laubbäume in diesem Gebiet wird dazu beitragen, den Boden zu halten und das Land widerstandsfähiger gegen Klimawandel und Brände zu machen. Und für ein ländliches Gebiet, das unter Abwanderung in städtische Gebiete leidet, wird dieses Projekt laufend Arbeitsplätze in der Landschaftspflege für die gesamte Region schaffen.



"Abholzung und Klimawandel könnten die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren viele Milliarden kosten wir bei Mary Kay hoffen, dass diese Projekte diese Auswirkungen abmildern werden und gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Wildtiere schaffen", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. "Diese neu gepflanzten Wälder werden wachsen und als wertvolle Ressourcen und Ökosysteme dienen und ein dauerhaftes Erbe für die kommenden Generationen sein."

Die Partnerschaft zwischen Mary Kay und der Arbor Day Foundation begann im Jahr 2008 und hat im Laufe ihrer 15-jährigen Partnerschaft mehrere wichtige Meilensteine erreicht:

Im Jahr 2008 starteten die unabhängigen Schönheitsberater von Mary Kay ein Recyclingprogramm, bei dem für jede recycelte alte Compact-Schminkbox ein Baum in einem Wald gepflanzt wurde, der dessen bedurfte. Dank einer landesweiten Recyclingaktion von Independent Beauty Consultants und ihren Kunden sowie den Mitarbeitern des Unternehmens übertraf Mary Kay das Sammelziel von 200.000 alten Schminkboxen.

Von 2009 bis 2012 unterstützte Mary Kays Partnerschaft mit der Arbor Day Foundation das Programm "Nature Explore Classrooms" für Opfer häuslicher Gewalt, um den Bewohnern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie mit der Natur in Kontakt treten können.

Ab 2013 begann Mary Kay, groß angelegte Wiederaufforstungsprojekte auf der ganzen Welt zu unterstützen, unter anderem in den USA, Brasilien, China, Deutschland, Irland, Peru und Madagaskar.

Als Mary Kay 2018 das Band für die neue Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsanlage von Richard R. Rogers in Lewisville, Texas, durchschnitt, feierte das Unternehmen die Errungenschaft der Pflanzung seines einmillionsten Baumes mit der feierlichen Pflanzung eines Baumes auf dem Gelände.

Bis heute haben Mary Kay und die Arbor Day Foundation im Rahmen ihrer Partnerschaft 1,3 Millionen Bäume gepflanzt und arbeiten mit zuversichtlichem Blick auf den kommenden Erfolg in diesem Jahr mit zusätzlichen 100.000 Bäumen weiter.

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft fortzusetzen und in Wäldern auf der ganzen Welt bedeutende Erfolge zu erzielen", sagte Katie Loos, Präsidentin der Arbor Day Foundation. "Seit 15 Jahren bemüht sich Mary Kay um sinnvolle Wiederherstellungsmaßnahmen an den Orten, an denen sie am dringendsten benötigt werden. Unsere Partner in Pink stellen durch strategische Wiederaufforstungsprojekte, die ihr Engagement als Umweltschützer für den Planeten unterstreichen, weiterhin ihr Geschick in der Aufzucht von Pflanzen unter Beweis."

Über Mary Kay

Damals. Jetzt. Immer. Mary Kay Ash, eine der ersten Glass Ceiling Braker, gründete 1963 in Texas ihre Traum-Beauty-Marke mit einem Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Diesem Traum ist ein globales Unternehmen mit Millionen unabhängiger Vertriebsmitarbeiter in mehr als 35 Ländern entsprungen. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre eigene Zukunft durch Bildung, Mentoring, Engagement und Innovation zu bestimmen. Mary Kay investiert besonders in die Wissenschaft hinter der Schönheit und stellt modernste Hautpflege, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe her. Mary Kay glaubt daran, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren, Frauen zu schützen, die von Krebs oder häuslicher Gewalt betroffen sind, und die Jugend zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr bei marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram, und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über die Arbor Day Foundation

Die im Jahr 1972 gegründete Arbor Day Foundation ist die weltweit größte gemeinnützige Organisation, die sich dem Pflanzen von Bäumen widmet. Mit einem Schwerpunkt auf Gemeinden und Wäldern in größter Not hat die Stiftung zusammen mit ihren mehr als 1 Million Mitgliedern, Unterstützern und sehr geschätzten Partnern dazu beigetragen, 500 Millionen Bäume in mehr als 50 Ländern zu pflanzen. Geleitet von ihrem Ziel, Menschen zum Pflanzen, Pflegen und Würdigen von Bäumen zu inspirieren, setzt sich die Arbor Day Foundation dafür ein, die Kraft der Bäume zu erschließen, um zur Lösung kritischer Probleme beizutragen, mit denen die Menschen und der Planet konfrontiert sind. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Arbor Day Foundation unter arborday.org.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich der Erhaltung der Land- und Wasserflächen widmet, von denen alles Leben abhängt. Geleitet von der Wissenschaft entwickeln wir innovative, praxisnahe Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, damit Natur und Mensch gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in beispiellosem Ausmaß, stellen nachhaltig Nahrung und Wasser bereit und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu machen. Wir arbeiten in 79 Ländern und Territorien und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den privaten Sektor und weitere Partner einbezieht. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

