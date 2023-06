Das leistungsstärkste Quantensystem von IonQ, IonQ Forte, geht erstmals in die erweiterte kommerzielle Verfügbarkeit

Das System bietet eine AQ 29-Rekordleistung und neue Hardware-Funktionen, die eine verbesserte Genauigkeit bei der Bedienung der Gates versprechen

IonQ (NYSE: IONQ), ein führender Anbieter von Quantencomputern, hat heute die kommerzielle Verfügbarkeit seines Quantencomputers der nächsten Generation, IonQ Forte, ausgeweitet. Erst im Jahr 2022 über einen begrenzten Zugang für ausgewählte Partner verfügbar gemacht, steht das System nun Kunden aus der ganzen Welt zur Verfügung und ermöglicht Anwendungen, die zu Lösungen für die komplexesten Probleme von heute führen können. Mit 32 physischen Qubits, einer Rekordzahl an algorithmischen Qubits von AQ 29 und den neuesten Hardware-Integrationen steigert IonQ Forte die Leistung und eröffnet neue Möglichkeiten.

"IonQ Forte ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit der weltweit besten Quantenentwickler, Partner und Forscher, und wir freuen uns, die Verfügbarkeit des Systems zu erweitern", sagte Peter Chapman, CEO und Präsident von IonQ. "IonQ Forte wurde für Kunden hergestellt, die an der Quantengrenze arbeiten, und stellt ihnen die Skalierung und Leistung zur Verfügung, die sie für die Bearbeitung größerer und komplexerer Probleme benötigen. IonQ Forte ist die jüngste Ergänzung unseres erstklassigen Produktportfolios einschließlich IonQ Harmony und IonQ Aria und unterstützt das weiter gefasste Ziel von IonQ, Quantum für alle Arten von Benutzern und Projekten barrierefrei zu machen."

Eine Handvoll kommerzieller Partner von IonQ, darunter Airbus, Hyundai Motor Company und Los Alamos National Lab, haben bereits Algorithmen auf IonQ Forte laufen lassen und vielversprechende erste Ergebnisse erzielt:

Airbus setzt IonQ Forte ein, um einen Algorithmus zur Optimierung der Flugzeugbeladung mitzuentwickeln, der 28 Qubits nutzt, um eine vollständige Variationsoptimierung eines Quantenschaltkreises durchzuführen, die bisher größte Variationsoptimierung, die auf einer QPU durchgeführt wurde.

Aufbauend auf den bisherigen Bemühungen mit IonQ Aria wird Hyundai seine hochmodernen Methoden der Quantencomputerchemie auf Forte QPU weiterentwickeln, um zusätzliche Präzision zu erreichen und die Rechenkapazitäten von Forte für einen tieferen Einblick in die Chemie zu nutzen.

Das Los Alamos National Lab testet erfolgreich boolesche Erfüllbarkeitsprobleme auf IonQ Forte mit QAOA, um die Skalierbarkeit von QAOA auf NISQ-Rechnern zu untersuchen.

"Das Los Alamos National Laboratory setzt IonQ Forte im Rahmen der Quantenforschung ein, von der wir erwarten, dass sie weitere Entdeckungstechniken und Algorithmen ermöglichen wird", sagte Stephan Eidenbenz, ein leitender Forscher für Quantencomputing bei Los Alamos.

IonQ Forte ist neben IonQ Aria (AQ 25) und IonQ Harmony (AQ 11) die dritte Generation der kommerziell erhältlichen Quantensysteme von IonQ. IonQ Forte ersetzt ein Schlüsselkontrollsystem aus früheren Systemgenerationen durch einen akusto-optischen Deflektor (AOD), der zu genaueren Qubit-Kontrollsignalen und einer verbesserten Genauigkeit der Quantengatteroperation führt. Diese Technologie, die es ermöglicht, Kontrolllaser individuell an einzelne Qubits zu adressieren, führt auch zu einer erhöhten Konfigurierbarkeit der Software ein großer Fortschritt gegenüber bestehenden Quantencomputern. Dieser einzigartige Ansatz positioniert IonQ Forte als das leistungsstärkste System von IonQ, das in der Lage ist, breitere und tiefere Schaltkreise zu betreiben als jeder andere kommerziell erhältliche IonQ-Quantencomputer.

Die heutige kommerzielle Verfügbarkeit von IonQ Forte unterstreicht die umfassende Vision von IonQ, die neueste Generation von IonQ-Quantensystemen in großem Maßstab für Anwender verfügbar zu machen.

Weitere Einzelheiten über die neuesten Leistungsmerkmale und Anwendungen von IonQ Forte finden Sie hier im Blog. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie noch heute mit einem IonQ-System beginnen können, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter: https://ionq.com/get-access.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Implementierung. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste in einer Reihe wegweisender Systeme mit branchenweit führenden 29 algorithmischen Qubits. Neben der Rekordperformance hat IonQ den nach seiner Überzeugung besten Weg zur Skalierung definiert.

IonQ ist das einzige Unternehmen, das seine Quantensysteme über die Cloud auf Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud sowie über direkten API-Zugang zur Verfügung stellt. IonQ wurde 2015 von Christopher Monroe und Jungsang Kim auf der Grundlage von 25 Jahren bahnbrechender Forschung gegründet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ionq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "zielen", "projizieren", "sollten", "könnten", "würden", "dürften", "werden", "prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich u.a. auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von IonQ Forte, die Zugänglichkeit von Forte für alle Arten von Benutzern und Projekten, die Fähigkeit von Forte, größere Probleme als andere Systeme anzugehen, die Fähigkeit von Forte, zur Lösung spezifischer Probleme von Kunden beizutragen, und die Fähigkeit von Forte, breitere und tiefere Quantenschaltungen zu betreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Marktakzeptanz von Quantencomputing-Lösungen und den Produkten, Dienstleistungen und Lösungen von IonQ; die Fähigkeit von IonQ, sein geistiges Eigentum zu schützen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist; Veränderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen und zusätzliche Partnerschaften und Möglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren; und das Risiko von Abschwüngen auf dem Markt und in der Technologiebranche, unter anderem als Folge der COVID-19-Pandemie und/oder eines erhöhten Inflationsdruckes. Die vorgenannte Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q für das am 30. März 2023 endende Quartal sowie in anderen von IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind, sorgfältig prüfen. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

