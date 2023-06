Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt die Abstimmungsergebnisse der Wahlen der Direktoren bei der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 22. Juni 2023 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management aufgestellten Kandidaten auf der heutigen ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die per Live-Video-Webcast stattfand, in das Board of Directors gewählt wurden. Alle Direktoren werden ihr Amt bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung eines Nachfolgers ausüben. Nachfolgend sind die Abstimmungsergebnisse auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und einer Online-Abstimmung aufgeführt:

Direktor Anzahl der Stimmen Anteil der Stimmen Ja-Stimmen Enthaltene Stimmen Ja-Stimmen Enthaltene Stimmen Jaime Guillen 8.644.107 664.421 92,86 % 7,14 % James V. Lawless 7.903.008 1.405.520 84,90 % 15,10 % Marc Murnaghan 9.284.948 23.580 99,75 % 0,25 % Marcela Paredes de Vásquez 8.646.802 661.726 92,89 % 7,11 % Catherine Fagnan 7.902.132 1.406.396 84,89 % 15,11 % Adarsh P. Mehta 9.220.335 88.193 99,05 % 0,95 %

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (vormals Polaris Infrastructure Inc.) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Lateinamerika beschäftigt.

Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in fünf lateinamerikanischen Ländern und umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 72 MW), vier Laufwasserkraftwerke (33 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (35 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/763306/Polaris-Renewable-Energy-gibt-die-Abstimmungsergebnisse-der-Wahlen-der-Direktoren-bei-der-ordentlichen-und-auerordentlichen-Jahreshauptversammlung-bekannt