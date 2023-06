Die MV des französischen Rappers Naps stellt die Krypto-Börse KuCoin vor eine bahnbrechende Partnerschaft, die Krypto von Geeks zu den Massen in der Popmusik bringt!

Zu Ehren des Weltmusiktags am 21. Juni feiern wir die starke Allianz zwischen Kryptowährung und Rap-Kultur, wie sie durch die Zusammenarbeit zwischen KuCoin, einer globalen Top-Kryptowährungsbörse, und dem französischen Rapper Naps demonstriert wird. Diese Partnerschaft unterstreicht den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen in der Popkultur-Szene, insbesondere in Frankreich, wo das jüngste Musikvideo von Naps mit KuCoin-Markenplatzierung viral gegangen ist, über 7,5 Millionen Aufrufe erreicht und ein neues kulturelles Phänomen ausgelöst hat.

Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Krypto und Rap

Die Verschmelzung von Kryptowährungen und Rap-Musikvideos lässt sich bis zu den Anfängen des Popularitätsanstiegs von Bitcoin zurückverfolgen. Rap-Künstler, die für ihren avantgardistischen Ansatz und die Erkundung neuer Trends bekannt sind, haben das Potenzial von Kryptowährungen schnell erkannt. Im Jahr 2013 war der Rapper 50 Cent einer der ersten Künstler, der Bitcoin als Zahlungsmittel für sein Album akzeptierte, da er die disruptive Natur von Bitcoin erkannte und sie mit seiner eigenen Marke in Einklang brachte.

Rap-Musik, die aus marginalisierten Gemeinschaften stammt und als Plattform für den Ausdruck sozialer Probleme und Ungleichheit dient, fand eine gemeinsame Basis mit Kryptowährungen, die finanzielle Inklusivität versprechen und traditionelle Finanzsysteme in Frage stellen. In dieser sich ständig weiterentwickelnden Kreativwirtschaft entdecken Künstler auf der ganzen Welt innovative Wege, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und ihre kreative Reise neu zu definieren. Das steigende Interesse an Kryptowährungen hat zahlreiche talentierte Musiker dazu veranlasst, neue Möglichkeiten für finanzielles Wachstum und künstlerischen Ausdruck zu erkunden, indem sie Krypto-Investitionen und -Themen in ihre Arbeit einbeziehen. Während die Web3-Bewegung an Schwung gewinnt, nehmen Kreative nun ein gerechteres Ökosystem an, das ihnen die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal ermöglicht.

Zusammenarbeit von Krypto und Popmusik in Frankreich

Am Weltmusiktag würdigen wir die wachsende Präsenz von Kryptowährungen in der französischen Popkultur, wie das jüngste Musikvideo von Naps zeigt, in dem die Marke KuCoin subtil platziert ist. Diese Zusammenarbeit spiegelt die weltweite Popularität von Kryptowährungen wider und findet im gesellschaftlichen Kontext Frankreichs, wo Rap-Musik als starke Stimme für die Entrechteten dient, großen Anklang.

Die zukünftige Rolle der Kryptowährung in der französischen Kultur

Die Zusammenarbeit zwischen Kryptowährungen und Rap-Kultur in Frankreich eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft. Mit der zunehmenden Anerkennung von Kryptowährungen durch den Mainstream haben sie das Potenzial, ein Katalysator für positive Veränderungen in der Kulturszene zu werden, der Künstler und Gemeinschaften stärkt und bestehende Machtstrukturen in Frage stellt.

Die Konvergenz von Krypto- und Rap-Kultur stellt einen tiefgreifenden Wandel in der Kultur- und Finanzlandschaft dar und ist ein Beispiel für die Kraft der Zusammenarbeit zwischen scheinbar unterschiedlichen Bereichen. In Frankreich dient die Integration von Kryptowährungen in die Popmusik, wie sie im Musikvideo von Naps vorgeführt wird, als Spiegel für die gesellschaftlichen Herausforderungen des Landes und den Geist der Rap-Bewegung.

In dem Maße, wie der Einfluss von Kryptowährungen zunimmt, werden auch ihre Auswirkungen auf die Kulturszene in Frankreich immer deutlicher werden. Durch die Stärkung von Künstlern und Gemeinschaften und die Infragestellung bestehender Machtstrukturen haben Kryptowährungen das Potenzial, die Zukunft sowohl der Finanzen als auch der Kultur neu zu gestalten und eine neue Ära der Inklusion und des kreativen Ausdrucks einzuläuten.

Krypto feiert ein Comeback in der französischen Popmusik

Der bemerkenswerte Auftritt von KuCoin im Musikvideo der Hitsingle "C'est carré le S" des bekannten französischen Rappers Naps mit Gazo und Ninho zeigt die sich entwickelnde Beziehung zwischen der Kryptoindustrie und der Popkultur. Der Song, der in der ersten Maiwoche veröffentlicht wurde, stieg schnell an die Spitze der französischen SNEP-Top-Singles-Charts und fesselte die Zuhörer mit seinen ansteckenden Beats und fesselnden Texten.

Die Zusammenarbeit zwischen KuCoin und Naps zeigt die wachsende Synergie zwischen Kryptowährungen und Populärkultur und spiegelt die zunehmende Akzeptanz und Annahme von digitalen Vermögenswerten weltweit bei allen Arten von Investoren wider", so Alicia Kao, Managing Director bei KuCoin."Der Auftritt von KuCoin in diesem hochkarätigen Musikvideo unterstreicht unser Engagement für Innovation und unsere Fähigkeit, über kulturelle Grenzen hinweg mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt zu treten. Als "People's Exchange" sind wir bestrebt, eine nahtlose Plattform für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu schaffen, die sich mit digitalen Vermögenswerten beschäftigen und die Möglichkeiten des digitalen Finanzökosystems erkunden wollen. Durch die Unterstützung der Creator Economy glauben wir, dass schleche Marktlagen Chancen bieten, stärkere Gemeinschaften aufzubauen und Innovationen im Kryptobereich zu fördern."

Um am Weltmusiktag noch mehr mit seinen Nutzern in Kontakt zu treten, startet KuCoin einen Krypto-Meme-Wettbewerb auf seinen sozialen Medien, bei dem die Nutzer die Chance haben, 1.000 USDT zu gewinnen, indem sie lustige Memes zum Thema Krypto erstellen, die eine beliebige Szene aus dem Musikvideo von Naps verwenden. Weitere Details sind auf den Twitter- und Instagram-Seiten von KuCoin verfügbar.

Für weitere Informationen über KuCoin und seine Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.kucoin.com.

Über KuCoin

Die im September 2017 gestartete weltweite Kryptobörse KuCoin mit operativem Hauptsitz auf den Seychellen setzt als nutzerorientierte Plattform den Schwerpunkt auf Inklusivität und Community-Aktionsreichweite. Sie bietet über 700 digitale Vermögenswerte an und bietet ihren 27 Millionen Nutzern in 207 Ländern und Regionen derzeit Spot-Trading, Margin-Trading, P2P-Fiat-Trading, Futures-Trading, Staking und Lending.

Im Jahr 2022 sammelte KuCoin in einer Pre-Series-B-Runde mehr als 150 Millionen US-Dollar an Investitionen ein, was die Gesamtinvestitionen auf 170 Millionen US-Dollar zusammen mit der Round A brachte, bei einer Gesamtbewertung von 10 Milliarden US-Dollar. Laut CoinMarketCap gehört KuCoin derzeit zu den Top 5 der Krypto-Börsen. Forbes ernannte KuCoin außerdem zu einer der besten Krypto-Börsen im Jahr 2023. Im Jahr 2022 nannte The Ascent KuCoin die beste Krypto-App für Enthusiasten.

