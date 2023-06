DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Juni

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz April 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 1Q 08:00 DE/Siemens Energy AG, Telefonkonferenz zur Rücknahme der Ergebnisprognose, München 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,5 zuvor: 45,7 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 56,0 zuvor: 57,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 43,6 zuvor: 43,2 10:00 DE/About You Holding SE, HV 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,7 zuvor: 55,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,1 11:30 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf der Preisverleihung des Energiesparmeister, Berlin *** 14:45 CH/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an BIZ-Panel zur Zukunft von Krypto-Assets *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -9,5 Punkte zuvor: -9,2 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8 - FR/Abschluss des zweitägigen Gipfeltreffens für neuen globalen Finanzpakt, u.a. Paneldiskussion mit Bundeskanzler Scholz, Paris - Märkte/Börsenfeiertag Schweden, Finnland, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

