AIRBUS - CEO Guillaume Faury sieht die Branche vor großen Veränderungen. In den nächsten Jahren werde sich entscheiden, "wer in der zivilen Luftfahrt die Plattformen für die kommenden Jahrzehnte mitgestaltet", sagte der Manager dem Handelsblatt. "Ich kann unsere Zulieferer nur ermutigen, an Lösungen für Dekarbonisierung, aber auch Digitalisierung und Automatisierung zu arbeiten." Gerade bei Zulieferern aus Deutschland sieht Faury noch Potenzial nach oben. "Es wäre schön, wenn Airbus seine Lieferkette in Deutschland vertieft", sagte der Konzernchef. Den Hype um Flugtaxis sieht Faury unterdessen skeptisch. "Aus meiner Sicht sind die technologischen Lösungen noch nicht gut genug für den Markteinstieg", sagte der Airbus-Chef. (Handelsblatt)

SCHOTT PHARMA - Schott Pharma profitiert vom Boom der Anti-Fettleibigkeitsmedikamente- "Ein Börsengang noch in diesem Jahr ist nach wie vor möglich", sagte Finanzchefin Almuth Steinkühler der Börsen-Zeitung. Das Unternehmen brauche das IPO aber nicht für Wachstumspläne. Die lassen sich aus dem Cashflow finanzieren. (Börsen-Zeitung)

VIESSMANN - Das Bundeswirtschaftsministerium hat Kreisen zufolge dem Verkauf der Wärmepumpen-Sparte von Viessmann an den US-Konkurrenten Carrier Global stattgegeben. Das Haus von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat die Prüfung der Investition abgeschlossen und Viessmann eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Deal erteilt, berichten Beteiligte. Habeck hat die Erlaubnis aber nur unter der Voraussetzung erteilt, dass Viessmann und Carrier ihre vereinbarten Klauseln zur Standortsicherung strikt einhalten. Die Unternehmen hatten sich auf langfristige Garantien geeinigt: Für drei Jahre sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, es gibt eine fünfjährige Garantie für die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte - und vor allem wird der Hauptsitz mindestens für zehn Jahre im hessischen Allendorf bleiben. (Handelsblatt)

MICROSOFT - Staat und Behörden sollten die Nutzung von Microsoft-Software reduzieren, fordert die Parteivorsitzende der SPD, Saskia Esken. "Wir müssen gemeinwohlorientierte, transparent arbeitende Alternativen durch unsere Marktmacht als Staat unterstützen", sagte Esken im Interview mit dem Fachdienst Tagesspiegel Background. "Wir dürfen nicht nur sonntags von Open-Source-Software sprechen, sondern müssen sie montags auch einkaufen." Eine Studie im Auftrag des Bundesinnenministeriums habe schon in der vergangenen Legislatur ergeben, der deutsche Staat sei in seiner Funktionsfähigkeit von Microsoft-Produkten abhängig. "Mich hat das nicht überrascht. Aber es sollte uns zu denken geben", sagte Esken.

