Der Zinkpreis kennt seit März 2022 nur eine Richtung: Abwärts. Nun hat es den ersten großen Minenbetreiber betroffen: Die Tara Mine in Irland wurde in der vergangenen Woche in den Pflege- und Wartungsmodus überstellt. Laut der Pressemitteilung werden Produktion und Exploration in der Mine vorübergehend eingestellt. Der Betrieb beschäftigt rund 650 Mitarbeiter, die nun vorübergehend ...

