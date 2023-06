DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHINA - Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) hat die Haftung für Investitionen deutscher Unternehmen in China seit seinem Amtsantritt um rund 5 Milliarden Euro verringert. Das geht aus einer internen Vorlage des Ministeriums hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. So haben Habecks Beamte in vier Fällen Neuanträge deutscher Firmen für ihre Investitionen in China in Höhe von 101 Millionen Euro verweigert. Gleiches gilt für vier Verlängerungsanträge im Wert von 554 Millionen Euro. Gar nicht erst zur Entscheidung angenommen wurden Neuanträge mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass das Ministerium Verlängerungsanträge in Höhe von 282 Millionen Euro zurückstellte, weil die Unternehmen mögliche Geschäftsbeziehung in die Uiguren-Provinz Xinjiang unterhalten. (Spiegel)

CHINA - Die Chinastrategie verzögert sich weiter. Nach Spiegel-Informationen rechnen die beteiligten Ressorts nicht mehr mit einer Verabschiedung durch das Kabinett vor der Sommerpause. Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt konnten sich noch immer nicht auf einen gemeinsamen Entwurf einigen. Die Verhandlungen kreisen um die Frage, wie scharf der Ton gegenüber den Machthabern in Peking ausfallen soll. Die grün geführten Ressorts, neben dem Außenamt auch das Wirtschaftsministerium, hätten das seit langem angekündigte Papier gern schon vor dem Berlin-Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang Anfang der Woche beschlossen. (Spiegel)

LUFTVERKEHR - Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V., Matthias von Randow, rechnet zu Beginn der Sommerferien mit mehr Luftverkehr in diesem als im letzten Jahr, zugleich aber mit deutlich weniger Problemen bei der Abfertigung. "Der Luftverkehr wird in diesem Sommer gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zunehmen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es seien aber intensive Vorbereitungen getroffen worden, damit das Aufkommen entsprechend abgewickelt werden könne. (RND)

HEIZUNGSGESETZ - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein warnt vor einer Benachteiligung mancher Bundesländer im Heizungsstreit. "Wir in Hessen werden nun vielleicht sogar noch dafür bestraft, dass unsere Kommunen ihre Wärmeplanung schneller fertig haben, weil wir die Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohnern schon zu einer solchen Planung verpflichtet haben", sagte der CDU-Politiker im Interview mit Zeit Online. "Am Ende werden die Hessinnen und Hessen womöglich deshalb schon früher dazu gezwungen, ihre defekte Gasheizung gegen eine Heizung auszutauschen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben wird. Und andere Länder, die keine kommunale Wärmeplanung vorangetrieben haben, haben bis 2028 Zeit. Das kann doch nicht sein." (Zeit Online)

RUSSISCHES VERMÖGEN - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die EU vor der Nutzung eingefrorenen russischen Vermögens zur Unterstützung der Ukraine gewarnt. Bei einem solch beispiellosen Schritt "besteht möglicherweise die Gefahr, dass die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen die internationale Rolle des Euro beruht, untergraben werden", warnt die EZB laut einem Papier der EU-Ratspräsidentschaft, das dem Handelsblatt vorliegt. So könnten sich Anleger aus Europa zurückziehen, Depotbanken geschwächt werden und der Euro an Bedeutung als Reservewährung verlieren. Auch könnte es zu "einem Anstieg der Finanzierungskosten für europäische Staaten" kommen, warnt die EZB. EU-Kommissionschef Ursula von der Leyen hatte auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in London angekündigt, noch vor der Sommerpause einen Plan vorzulegen, wie russisches Vermögen zur Unterstützung der Ukraine genutzt werden kann. (Handelsblatt)

GENTECHNIK - Brüssel plant, die Kontrollen für einige gentechnisch veränderte Pflanzen aufzuheben, um Landwirten bei der Bewältigung des Klimawandels zu helfen. Damit dürfte eine europaweite Debatte über die umstrittenen Techniken neu entfacht werden. In einem Entwurf für eine EU-Verordnung, der der Financial Times vorliegt, wird vorgeschlagen, viele veränderte Pflanzen als konventionelle Pflanzen zuzulassen, anstatt das bestehende GVO-Regime der EU zu durchlaufen, das mühsam und teuer ist. Der Plan sieht vor, eine Kategorie von Pflanzen einzuführen, die durch Gen-Editierung neue Sorten hervorgebracht haben, die aber auch durch traditionelle Züchtungstechniken hätten erzeugt werden können. Dazu gehören Weizen, der Trockenheit widerstehen kann, pilzresistente Tomaten und Kartoffeln, die weniger Acrylamid enthalten, das beim Braten krebserregend wird. (Financial Times)

