HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4455/ Monika Kovarova-Simecek ist Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications an der FH St Pölten. Mit ihren Studentinnen und Studenten ist sie - sag ich mal - das Red Bull Salzburg des österreichischen Kapitalmarkts, sorgt für den grössten Nachschub an New Talents. Wir sprechen über Beginne bei der FH Wien, Ketchum Publico, Finnland, Metal Music (so wirklich Metal) und Eishockey. Und dann natürlich über 10 Jahre an der FH St. Pölten, über Finfluencer- und Gen Z-Studien, herausfordernde Regulatorik und das gemeinsame Faible "Börsegeschichte". Zum Schluss gab es noch einen Plauderlauf. Monika im Campus Talk Podcast zu Finfluencern: https://audio-cd.at/page/playlist/3675 ...

