DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen Drachenbootfestes geschlossen. In Schweden und Finnland findet wegen des Feiertages "Mittsommerfest" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Belastung durch die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa wird für den Mutterkonzern Siemens Energy immer höher. Wegen unerwartet hoher Kosten im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen hat Siemens Energy seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Die Umsatzprognose und Annahmen für die Bereiche Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry werden dagegen aufrechterhalten. Siemens Energy verweist auf eine technische Überprüfung der installierten Flotte und des Produktdesigns. Der derzeitige Stand lege nahe, dass für die Erreichung der angestrebten Produktqualität bei bestimmten Onshore-Plattformen wesentlich höhere Kosten anfallen werden als bisher angenommen. Mögliche qualitätsbezogene Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten würden derzeit noch bewertet und lägen voraussichtlich bei über 1 Milliarde Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/About You Holding SE, HV

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

GFT Technologies 0,45 EUR Scout24 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,5 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,8 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 56,0 zuvor: 57,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 43,6 zuvor: 43,2 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,1 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,8 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,7 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,1 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -9,5 Punkte zuvor: -9,2 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.984,00 -0,8% E-Mini-Future S&P-500 4.403,50 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 15.140,25 -0,5% Nikkei-225 32.614,31 -2,0% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index 18.824,49 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 132,93 +15 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.988,16 -0,2% DAX-Future 16.119,00 -0,2% XDAX 15.990,82 -0,1% MDAX 26.898,25 +1,2% TecDAX 3.161,64 +0,3% EuroStoxx50 4.304,47 -0,4% Stoxx50 3.952,48 -0,4% Dow-Jones 33.946,71 -0,0% S&P-500-Index 4.381,89 +0,4% Nasdaq-Comp. 13.630,61 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,78 -91

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Abhängig von der Datenlage erwarten Händler am Freitag die Aktienmärkte in Europa. Nach einer Woche mit Notenbankentscheidungen und dabei einigen Überraschungen nach oben auf der Zinsseite, ist nun der Blick zum Wochenausklang auf die Konjunktur gerichtet, denn berichtet werden rund um den Globus die neuesten Einkaufsmanagerindizes. In Japan ist der Industrieindex in den Kontraktionsbereich gesunken, am dortigen Aktienmarkt geht es darauf deutlich abwärts. Unter dem Strich sehen Händler die Märkte derzeit hin- und hergerissen: "Mit schwachen Konjunkturdaten kann man ja gleichzeitig begründen, dass das Zins-Top erreicht ist und wir eher in Richtung Zinssenkungen marschieren", so ein Teilnehmer.

Rückblick: Etwas leichter - Auf die Stimmung drückte die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und falkenhaften Signalen der Notenbanken. In den USA hatte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei den Zinsoptimisten gesorgt und erneut bis zu zwei weitere Zinserhöhungen im laufenden jahr avisiert. Dazu erhöhte die schweizerische Nationalbank den Leitzins um 25 Basispunkte und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Die Bank of England erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte, und nicht wie im Konsens vor kurzem noch erwartet, nur um 25 Basispunkte. Zugleich erklärte, sie dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. Für zinssensible britische Immobilienwerte ging es nach der Zinsentscheidung nach unten. Persimmon fielen um 2,7, Taylor Wimpey um 1,7 oder Vistry um 3,2 Prozent. Ocado machten einen Satz um 32 Prozent. Der Anbieter von Soft- und Hardware sowie Logistikdienstleistungen für den Online-Lebensmitteleinzelhandel soll für Amazon interessant sein, so ein Zeitungsbericht.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Merck KGaA legten um 1,2 Prozent zu. Kurstreiber waren Presseberichte, wonach über den Verkauf des Merck-Pigmentgeschäfts nach China verhandelt wird. Sartorius gewannen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg 4,7 Prozent. Bei Puma (+10%) sprachen Händler mangels sonstiger Erklärungen von Nachholbedarf. Für Adidas ging es um 2,7 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2,6 Prozent reagierten Covestro auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen ein Übernahmegebot von ADNOC zurückgewiesen haben soll. Zum einen hätten sich damit die Gerüchte über ein Gebot bestätigtn, zum anderen dürften einige Anleger nun auf ein verbessertes Gebot spekulieren, hieß es. Zalando schlossen 3,9 Prozent fester, Hellofresh schossen um 17 Prozent nach oben und und Delivery Hero stiegen um 5,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen hier auf positiven Analystenstimmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy wurden 15 Prozent niedriger gestellt (siehe Tagesthema). Siemens gaben in diesem Sog um 0,9 Prozent nach. Novem Group wurden rund 10 Prozent höher gestellt. Der Autozulieferer schüttet neben einer unveränderten ordentlichen Dividende von 0,40 Euro für 2022/23 auch eine Sonderdividende von 0,75 Euro aus.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Mitwoch wirkten nach, der weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte. Von der nächsten Powell-Anhörung am Donnerstag gab es keine neuen Erkenntnisse. Konjunkturseitig blieb die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung konstant, nachdem sie in den beiden Vorwochen noch unerwartet kräftig gestiegen war. Accenture büßten 1,9 Prozent ein. Das Beratungsunternehmen verfehlte mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen und gab einen schwachen Ausblick ab. Ford gewannen 1,2 Prozent. Ein Joint Venture des Autobauers soll einen rekordhohen Kredit über 9,2 Milliarden Dollar vom US-Energieministerium erhalten, um Batteriewerke zu finanzieren. Die Aktie des Möbelherstellers Steelcase stieg um 8,2 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 +7,8 4,71 36,7 5 Jahre 4,04 +7,8 3,96 3,7 7 Jahre 3,92 +8,1 3,84 -4,8 10 Jahre 3,79 +6,9 3,72 -8,8 30 Jahre 3,87 +6,3 3,81 -9,9

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit der Erwartung weiterer Zinsanhebungen kräftig. Zusätzlich befeuerte die deutlicher als erwartet ausgefallene Zinserhöhung in Großbritannien den Zinspessimismus.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0931 -0,2% 1,0956 1,0959 +2,1% EUR/JPY 156,53 -0,1% 156,75 156,49 +11,5% EUR/CHF 0,9806 +0,0% 0,9805 0,9825 -0,9% EUR/GBP 0,8601 +0,0% 0,8598 0,8599 -2,8% USD/JPY 143,17 +0,1% 143,07 142,77 +9,2% GBP/USD 1,2708 -0,3% 1,2744 1,2745 +5,1% USD/CNH 7,2226 +0,4% 7,1972 7,1990 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.036,84 -0,1% 30.061,76 29.845,76 +81,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

June 23, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesabgaben etwas fester, nachdem er zunächst noch etwas weiter nachgegeben hatte. Der Dollarindex legte um 0,3 Prozent zu vor dem Hintergrund der im Tagesverlauf anziehenden US-Anleiherenditen, die wiederum Auftrieb erhalten hatten von der starken Zinserhöhung in Großbritannien nach den jüngsten ohnehin schon falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankchef Powell.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,80 69,51 -1,0% -0,71 -13,3% Brent/ICE 73,43 74,14 -1,0% -0,71 -12,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben deutlich nach um rund 4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Konjunktur- und Nachfragesorgen. Dass die US-Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche stärker als erwartet gesunken sind, stützte nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,00 1.913,64 +0,2% +3,37 +5,1% Silber (Spot) 22,36 22,28 +0,4% +0,09 -6,7% Platin (Spot) 924,38 927,50 -0,3% -3,13 -13,5% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,5% -0,02 +1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit den steigenden Marktzinsen und dem etwas festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,9 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hat sich für weitere Zinserhöhungen zur Drosselung der Inflation ausgesprochen.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Die neue Pipeline für Flüssiggas (LNG) in Wilhelmshaven kann wie geplant in den kommenden zwei Jahrzehnten fossiles Erdgas transportieren und muss nicht vorfristig auf Wasserstoff umgestellt werden. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Klage der Deutschen Umwelthilfe ab, die aus Klimaschutzgründen eine zeitliche Begrenzung der Gasdurchleitung erreichen wollte.

GROßBRITANNIEN - Konjunktur

Das GfK-Verbrauchervertrauen lag im Juni bei -24 nach -27 im Mai. Erwartet worden waren -27.

JAPAN - Inflation

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Mai in der Kernrate zum Vorjahr um 3,2 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 3,1 Prozent geschätzt.

SERBIEN/KOSOVO

Bei neuen Vermittlungsbemühungen der EU zwischen Serbien und dem Kosovo haben die Vertreter beider Konfliktparteien am Donnerstag direkte Gespräche miteinander abgelehnt.

LANXESS

Nach der Gewinnwarnung hat die Ratingagentur Moody's den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa2 bestätigt.

DEUTSCHE BAHN

Durch die Unwetter in weiten Teilen Deutschlands ist der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn bundesweit erheblich beeinträchtigt.

FORD

bereitet sich auf einen weiteren Abbau von Stellen vor, um die im Vergleich zu Wettbewerbern hohen Kosten zu senken. Wie informierte Personen sagten, soll in den kommenden Wochen eine weitere Entlassungsrunde eingeleitet werden. Von den neuen Maßnahmen betroffen sein sollen vor allem Mitarbeiter in den USA.

TELECOM ITALIA

hat sich beim Verkauf seines Festnetz-Geschäfts zunächst für die Offerte von KKR entschieden.

June 23, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

