The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2023ISIN NameDE000DK0T1R8 DEKA MTN IS.S.7715DE000DDA0X96 DZ BANK IS.A1315DE000DDA0VL3 DZ BANK IS.A1236XS1627599498 CHINA EVERGR.GR. 17/23PTCGDKOM0037 CAIXA GERAL 18/28 MTN FLRAU3CB0238228 SGSP (AU) ASSETS PTY 2023XS2583211201 AMCO 23/27 MTNXS1847633119 ROYAL BK CDA 18/23 MTNDE000A3E5U71 INDUSTRIA ANL.21/23DE000LB1P8H9 LBBW STUFENZINS 18/23FR0011527241 DANONE 13/23 MTNCH0114260257 PFBK SCHW.HYP. 10-23 514DE000HLB5DK7 LB.HESS.THR.CARRARA06P/17US92343VGE83 VERIZON COMM 21/26 FLRDE000DDA0LA7 DZ BANK IS.A963DE000DFK0BN7 DZ BANK IS.A1414US92343VGD01 VERIZON COMM 21/24 FLRUS58844R8842 MRCHNTS BANCORP.DEP.PFD DDE000DFK0BK3 DZ BANK IS.A1411 VARAT0000A21PN2 SRPSKA, REPUBLIK 18-23DK0062271557 GREEN HYDRO. SYST. ANR.XS2188790393 SWEDBANK 20/23 MTNDE000DFK0A22 DZ BANK IS.A1394VARDE000HLB4ZL1 LB.HESS.THR. IHS 20/23RO1823DBN025 RUMAENIEN 18/23DE000DL19U98 DT.BANK ANL 20/23DE000HLB4ZJ5 LB.HESS.-THR.IS.20/23DE000DDA0ZM2 DZ BANK IS.A1361 VARDE000DDA0ZL4 DZ BANK IS.A1360