Toronto (ots/PRNewswire) -- Die preisgekrönte Verfechterin aufstrebender Technologien und Innovationen, Sue Ennis, tritt dem Vorstand von Valour bei.- Sue Ennis bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, da sie das Interesse von Einzel- und institutionellen Anlegern an unterbewerteten kanadischen Unternehmen vorangetrieben hat und sie in Multi-Milliarden-Marktkapitalisierungsmöglichkeiten umgewandelt hat.- Derzeit ist sie Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei Hut 8, einem der führenden Betreiber von Dateninfrastruktur und Bitcoin-Minern in Kanada.- Zu ihren früheren Positionen zählen Führungspositionen bei Shyft Networks, Coinsquare, Voyager und Invesco.Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige öffentlich gehandelte Unternehmen, das die Kluft zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralen Finanzen überbrückt, freut sich, die Ernennung von Sue Ennis in den Vorstand (der "Vorstand") bekannt zu geben.Sue Ennis ist eine angesehene Führungskraft im Bereich aufstrebender Technologien und Innovationen und bekannt für ihre Leidenschaft, globales Investoreninteresse und Kapital in die florierenden kanadischen Sektoren Technologie, natürliche Ressourcen und Small Caps zu bringen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sie über eine Milliarde Dollar für kanadische strukturierte Produkte und Small-Cap-Unternehmen aufgebracht und damit verborgene kanadische Perlen in bedeutende Marktkapitalisierungsmöglichkeiten verwandelt.In ihrer derzeitigen Position als Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei Hut 8, einem der größten Betreiber von Dateninfrastruktur und Bitcoin-Minern in Kanada, setzt Sue ihre Einflussnahme auf die Entwicklung von Technologie und Innovation in Kanada fort. Ihre früheren Führungspositionen bei Shyft Networks, Coinsquare, Voyager und Invesco spiegeln ihre dynamische Karriere und Hingabe an die Technologie- und Finanzsektoren wider."Sues umfangreiches Wissen in den Technologie- und Finanzsektoren, gepaart mit ihrem Engagement für die Förderung von Innovationen, passt perfekt zur strategischen Ausrichtung von Valour", so Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von Valour. "Wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge unseren Vorstand erheblich stärken und sich positiv auf den zukünftigen Weg unseres Unternehmens auswirken werden", fügte er hinzu.Die Ernennung von Sue Ennis in den Vorstand stärkt die Führung von Valour und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Integration von traditionellem und dezentralem Finanzwesen zu fördern. Diese Entscheidung unterstreicht Valours Engagement, ein Führungsteam zu fördern, das Innovation und Nachhaltigkeit in einem sich wandelnden Finanzumfeld fördert.Bitte schließen Sie sich uns an und heißen Sie Sue Ennis in ihrer neuen Rolle im Vorstand von Valour herzlich willkommen. Ihr Fachwissen, ihre Führungsrolle und ihre Leidenschaft für Innovation werden Valours Position weiter stärken.Informationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige öffentlich gehandelte Unternehmen, das die Kluft zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und Finanzen überbrückt. Valour wurde im Jahr 2019 gegründet und wird von einem angesehenen und bahnbrechenden Team unterstützt, das jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Finanzmarkt und digitalen Vermögenswerten hat. Valour hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Anlegern den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu erweitern. Dies ermöglicht es den Anlegern, über regulierte Börsen für Eigenkapital den Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu erhalten und dabei ihr traditionelles Bankkonto und ihre Zugangsdaten zu nutzen.Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs (Exchange Traded Products) für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis zu null Verwaltungskosten an, die bei europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Valours bestehende Produktpalette umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungskosten. Valours Vorzeigeprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), die komplett gebührenfrei sind.Für weitere Informationen, um sich anzumelden oder um Unternehmensaktualisierungen und Finanzinformationen zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com.Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf die Ernennung von Direktoren; die Entwicklung von ETPs; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Erfolge des Unternehmens eventuell wesentlich von den durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu solchen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der Valour-Börsengehandelten Produkte durch Börsen; das Wachstum und die Entwicklung dezentraler Finanzen ("DeFi") und des Kryptowährungssektors; Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen; allgemeine Geschäfts-, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.CBOE CANADA ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.Investorenkontakt ir@valour.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-inc-ernennt-sue-ennis-in-den-verwaltungsrat-301860776.htmlOriginal-Content von: Valour Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169290/5541401