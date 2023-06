Die Deutsche Bank hat im laufenden Quartal mit Rückgängen im Investmentbanking zu kämpfen. Davon berichtete der Vorstand jüngst selbst. Für das restliche Jahr ist CEO Christian Sewing aber vorsichtig optimistisch. Auch was weitere Aktienrückkäufe angeht, gibt sich der Vorstandschef offen.Sewing sagte in einem Interview mit Bloomberg TV, dass er im zweiten Quartal eine Erholung im Anleihehandel erwarte, nachdem die USA den Streit um die Schuldengrenze beendet hätten. "Jetzt im Juni, in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...