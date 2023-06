Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) sah sich in London zu einer abermaligen Anhebung des maßgeblichen Leitzinses gezwungen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts des makroökonomischen Preisumfeldes sei sogar ein "großer" Zinsschritt um 50bp nach oben verkündet worden. Damit steige die Bank Rate auf beachtliche 5,00%. Ganz offensichtlich hätten die britischen Zentralbanker die Gefahr gesehen, dass die Inflationsentwicklung mit einer vorsichtigeren Neuausrichtung der Geldpolitik im Vereinigten Königreich nicht schnell genug in angemessenem Umfang zu dämpfen sei. So hätten die Verantwortlichen in ihren Anmerkungen zur Zinsentscheidung betont, dass Zweitrundeneffekte und höhere Lohnforderungen eine zügige Normalisierung der Inflationsrate behindern würden. ...

