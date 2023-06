Thyssenkrupp drückt aufs Gaspedal. Beim angekündigten IPO der Wasserstofftochter Nucera geht nun alles ganz schnell. Am Freitag hat der MDAX-Konzern die ersten Zahlen dazu veröffentlicht, bereits in zwei Wochen soll der Handel starten. Die Bewertung dürfte allerdings eher eine enttäuschend ausfallen.Die Preisspanne soll zwischen 19,00 und 21,50 Euro liegen. Angesichts von 30,3 Millionen Aktien, die an neue Investoren ausgegeben werden dürften, soll der Bruttoerlös zwischen 500 und 566 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...