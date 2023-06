Am deutschen Aktienmarkt ist auch zum Ausklang einer schwachen Woche keine Besserung in Sicht. Für den DAX zeichnet sich am Freitagmorgen ein Minus von 0,7 Prozent auf 15.875 Punkte ab. Damit würde der deutsche Leitindex seinen Wochenverlust auf knapp drei Prozent ausweiten. Folgende Themen könnten die Kurse beeinflussen:1. US-Techwerte starte ErholungAnhaltende Befürchtungen über eine noch längere ...

