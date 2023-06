Nach einer kurzen Konsolidierungsphase sind bei Amazon wieder die Käufer in der Überzahl. Am Donnerstag kletterte die Aktie des Tech-Giganten um 4,3 Prozent auf 130,15 Dollar und damit auf ein neues Verlaufshoch. Der nächste Widerstand ist nur noch ein Stück weit entfernt. AKTIONÄR-Leser liegen weit im Plus.

