NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,70 Euro belassen. Neue Probleme bei der Tochter Siemens Gamesa schöben eine dunkle Wolke vor die Neubewertungsstory des Energietechnikkonzerns, schrieb Analyst Ajay Patel am Donnerstagabend in einer ersten Reaktion auf die zurückgezogenen Ergebnisprognosen. Die Meldung wertet er "klar negativ"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ENER6Y0