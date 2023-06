DJ EUREX/Renten-Futures freundlich dank schwacher Konjunktur

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der Markt blickt auf weitere Anzeichen einer Konjunkturabschwächung in Europa, was ein Ende des Zinserhöhungszyklus wahrscheinlicher macht. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 132,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,01 Prozent und das Tagestief bei 132,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.200 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 40 Ticks auf 137,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 115,52 Prozent.

