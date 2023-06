Immer mehr Inhaber einer Oracle Database-Lizenz darunter auch Benutzer der Version 19c wechseln zu Rimini Support und Rimini Protect, um einen extrem responsiven, geschäftskritischen Datenbank-Support rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zu erhalten, sofort 50 der Kosten einzusparen, unnötige und kostspielige Upgrades zu vermeiden und von innovativen Datenbank-Sicherheitslösungen zu profitieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, hat heute Besitzer von Oracle Database-Lizenzen einer früheren Version als 19c, die keinen Oracle Premier Support mehr erhalten, darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre bisherige Oracle Database-Version noch bis zu 15 Jahre lang ohne erforderliche Upgrades nutzen können, indem sie zum hochwertigen Rimini Support wechseln. Im Vergleich zu Oracle Support können Kunden außerdem 50 der Supportkosten einsparen und die Rimini Protect-Sicherheitslösungen verwenden, um den Schutz ihrer gesamten Oracle Database-Konfiguration deutlich zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230622211221/de/

Increased numbers of Oracle Database licensees are switching to Rimini Support and Rimini Protect. (Graphic: Business Wire)

Rimini Street verlängert den Lebenszyklus von Oracle Database-Versionen und halbiert die Supportkosten

Oracle hat alle Oracle Database-Versionen vor 19c auf den Status "Sustaining Support" herabgestuft, der einen stark eingeschränkten Umfang an Supportleistungen vorsieht. Obwohl Oracle-Führungskräfte eingestehen, dass dieser Leistungsumfang für den Produktionsbetrieb nicht ausreicht, wird von den Kunden verlangt, dass sie den gleichen Preis wie für den vollen Oracle Premier Support zahlen.

Offenbar verfolgt Oracle die Strategie, Besitzer von Oracle Database-Lizenzen dazu zu bewegen, ein Upgrade auf die neuesten Versionen von Oracle Database vorzunehmen, die für den Oracle Premier Support qualifiziert sind ein Schritt, der wahrscheinlich zu erheblichen Kosten für Lizenznehmer führen und umfangreiche IT-Ressourcen beanspruchen, die Geschäftsabläufe behindern und doch vielen Unternehmen keinen signifikanten ROI bieten würde.

Derzeit bietet Oracle nur Premier Support für die beiden letzten Oracle Database-Versionen 19c und 21c an. Der Oracle Premier Support für die beiden Versionen 19c und 21c endet jedoch in weniger als einem Jahr, im April 2024.

Oracle-Datenbank-Lizenznehmer erzielen einen höheren ROI mit Rimini Street

Rimini Street erweitert kontinuierlich seine beeindruckende Liste weltweit renommierter Oracle Database-Kunden, von denen viele in ihren jeweiligen Branchen führend sind und einige der größten Oracle Database-Konfigurationen der Welt betreiben.

Da immer mehr Vorstandsmitglieder, Aktionäre und Investoren von Unternehmen erwarten, dass sie sowohl Wachstum als auch Rentabilität erzielen, achten Führungskräfte im IT- und Finanzbereich zunehmend auf den ROI ihrer IT-Investitionen und -Roadmaps. Die Supportleistungen für Oracle Database, eine Plattform, die als geschäftskritische und stabile Anwendung geschätzt wird, stellen ein erhebliches Potenzial für Kosteneinsparungen, Serviceverbesserungen und innovative, zusätzliche Sicherheit dar.

Kunden von Rimini Street, die Oracle Database zur Speicherung von geschäftskritischen Daten einsetzen, profitieren von den Serviceleistungen von Rimini Support und Rimini Protect für Oracle Database. Dazu gehören fundiertes technisches Know-how für Oracle Database, eine garantierte Reaktionszeit von 10 Minuten an 365 Tagen und rund um die Uhr für vorrangige Fälle, nahezu sofortiger Sicherheitsschutz ohne Patches gegen evolvierende Sicherheitsbedrohungen sowie andere Vorteile, die in den Standard-Supportpaketen von Oracle nicht enthalten sind.

Rimini Street bietet zusätzliche Geschäftsvorteile und verbesserten Expertenservice

Rimini Support ist seit 2005 auf die Bereitstellung von anspruchsvollen Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software spezialisiert und ermöglicht Unternehmen, ihre bestehende Version von Oracle Database ohne Upgrades für mindestens 15 weitere Jahre zu nutzen. Sie profitieren von einem Service mit kurzen Antwortzeiten und umfangreichen technischen Fähigkeiten für Oracle Database, sofortigen Einsparungen von 50 im Vergleich zu den jährlichen Oracle Maintenance-Kosten und der Freisetzung von Kapital für Innovationen und strategische Initiativen.

"Kunden, die sich für Rimini Support für Oracle Database entscheiden, erleben eine echte Partnerschaft, die ihnen hilft, mehr ihrer strategischen Ziele zu erreichen", erklärt Frank Reneke, Group Vice President und Global Pre-Sales bei Rimini Street. "Mit engagierten Primary Support Engineers (PSEs), die im Durchschnitt über 20 Jahre Erfahrung verfügen und unseren Kunden zugewiesen werden, sowie der Unterstützung durch ein globales Team aus Hunderten von hochqualifizierten Datenbankingenieuren, ist unser Oracle Database-Support nicht nur in Bezug auf seine Reaktionsfähigkeit und Qualität erstklassig, sondern auch im Hinblick auf die Breite des Angebots an Dienstleistungen, die wir zur Optimierung, Weiterentwicklung und Transformation der IT-Landschaft unserer Kunden erbringen können. Wir helfen unseren Kunden, die Arbeitszeit ihrer IT-Experten auf Projekte zu konzentrieren, die dazu beitragen, Kosten zu senken, den Gewinn zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Geschäftswachstum voranzutreiben."

Rimini Protect für Oracle Database bietet einzigartigen, innovativen Schutz

In einem Spotlight-Report der International Data Corporation (IDC) vom März 2023 äußerten Analysten ihre Sorge aufgrund von Schwachstellen in Datenbanken, die durch Software-Updates entstehen können, wenn Kompatibilitätsprobleme mit dem benutzerdefinierten Code in Anwendungen bestehen, die auf der Datenbank aufbauen. "Häufig sehen sich Unternehmen bei der Aktualisierung der Datenbank mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert, da das Wartungsupdate des Datenbankanbieters den benutzerdefinierten Code nicht ebenfalls aktualisiert. Ein mögliches Szenario: Ein Datenbankbetreiber aktualisiert seine Datenbank mit dem neuesten, vom Datenbankanbieter bereitgestellten Update. Dabei macht der aktualisierte Code des Anbieters den benutzerdefinierten Code unbrauchbar, der mit der früheren Version der Datenbanksoftware perfekt funktionierte. Dies kann sowohl zu einem betrieblichen Problem führen, das behoben werden muss, als auch zu einem Sicherheitsproblem, das möglicherweise unentdeckt bleibt. Es ist möglich, dass das Sicherheitsproblem erst bei einem Penetrationstest erkannt wird."

In Kombination mit Rimini Protect bietet Rimini Support nicht nur maßgeschneiderte Lösungen und Konfigurationsunterstützung durch erfahrene Softwareingenieure an, sondern auch eine reaktionsschnelle Datenbanksicherheit für Unternehmen mit Advanced Database Security (ADS) von Rimini Street, die ohne kostspielige Regressionstests auskommt. ADS umfasst auch eine Sicherheitslösung der nächsten Generation für Datenbanken, die alle Versionen von Oracle Database (und anderen Datenbanklösungen) durch effizientes virtuelles Patching schützt. Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit, Datenbanken allein aus Sicherheitsgründen zu aktualisieren.

Der Energieversorger Suburban Propane, der an 700 Standorten private, gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Kunden bedient, hat in Rimini Street einen zuverlässigen Partner gefunden und Rimini Street ADS für seine Oracle Database-Plattform ausgewählt. In weniger als einem Tag wurde die Sicherheitssoftware in einer Testumgebung zum Laufen gebracht. Ron Traub, Senior Operations Manager bei Suburban Propane, berichtet: "Rimini Street ADS vermittelt uns ein Gefühl von Sicherheit. Sobald ein virtueller Patch veröffentlicht wird, können wir ihn in kurzer Zeit anwenden. Wir müssen weder ein Wartungsfenster einrichten, um ein System herunterzufahren, noch sind Änderungen am Code oder die Durchführung von Regressionstests notwendig."

"Sicherheit und Systemverfügbarkeit stehen für jeden CIO, CTO, CISO und IT-Manager ganz oben auf der Prioritätenliste. Beeinträchtigungen in einem dieser Bereiche können nicht nur Umsatzeinbußen bewirken, sondern auch zu nachhaltigen Schädigungen der Markenreputation und rechtlichen Problemen führen vor allem dann, wenn es sich um Sicherheitsverletzungen bei hochsensiblen Daten handelt", kommentiert Gabe Dimeglio, Group Vice President und General Manager bei Rimini Protect. "Unser bewährter Sicherheits-Support, unsere Produkte und Dienstleistungen schützen Datenbanken in Sekundenschnelle, ganz im Gegensatz zur Wartezeit auf die Veröffentlichung eines Sicherheits-Patches durch den Anbieter wenn überhaupt ein Patch herausgegeben wird. Die weitere Anwendung von Code-Patches des Anbieters könnte ein größeres Risiko für die Kunden darstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn kundenspezifische Software auf der Datenbank läuft."

Rimini Street unterstützt Wettbewerb und geschäftliche Innovation

Seit dem Umstieg auf Rimini Street, um den Support für Oracle Database zu gewährleisten, hat der Automobilgigant Hyundai Motor Group die "enormen Kostensenkungen" genutzt, um "in Technologien und Know-how zu investieren, die richtungweisende Innovationen unterstützen." Da Hyundai mit der Qualität der von Rimini Street erbrachten Dienstleistungen sehr zufrieden war, traf der Konzern die Entscheidung, "den Vertragsumfang zu erweitern, um noch mehr seiner Tochtergesellschaften und Niederlassungen rund um den Globus abzudecken", erläutert der Head of Department, Cloud Technology Team, Hyundai.

Reneke kommentiert: "Bei einem Kunden mit über 5.000 Datenbankinstanzen waren 90 nur für den Oracle Sustaining Support qualifiziert die Upgrade-Kosten für diesen Kunden hätten sich auf 17 Millionen US-Dollar belaufen. Durch den Wechsel zu Rimini Street konnten sie diese Kosten vermeiden und den Lebenszyklus ihrer Oracle Database-Landschaft um mindestens 15 Jahre verlängern. Zudem sparten sie im Vergleich zu Oracle 50 ihrer jährlichen Wartungskosten. Wir setzen IT-Budgets frei und generieren einen signifikanten Mehrwert, indem wir neue Möglichkeiten für Investitionen schaffen eine echte Win-Win-Situation für unseren Kunden."

"Rimini Street ist stolz darauf, der wachsenden Liste seiner weltweiten Kunden immer mehr Unternehmen hinzufügen zu können, die auf Rimini Support und Rimini Protect für Oracle Database setzen, um die Gesamtbetriebskosten der Software zu senken, den Lebenszyklus ihrer bestehenden Version zu verlängern, einen effektiveren und reaktionsschnelleren Support zu genießen, bessere Betriebsergebnisse zu erzielen und die Möglichkeit zu haben, ihr Budget und ihre IT-Teams für strategische Initiativen einzusetzen, die zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition und zu ihrem Geschäftswachstum beitragen", so Seth Ravin, President und CEO bei Rimini Street.

Entdecken Sie das vollständige Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Lösungen in den Bereichen Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Beobachtbarkeit, professionelle Dienstleistungen und die End-to-End-Outsourcing-Lösungen Rimini ONE für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen optimal zuzuweisen. Bis heute haben sich über 5.100 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. Mai 2023 eingereicht wurde, erörtert und von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230622211221/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com