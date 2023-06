Die BoE hat genug davon, die Inflation schönzureden, und beschloss, zu einem Zeitpunkt, an dem es am wenigsten zu erwarteten war, einen KO-Schlag von 50 Basispunkten zu landen. James Lynch, Fixed Income Manager bei Aegon AM, kommentiert den jüngsten Zinsentscheid der Bank of England: Natürlich rechtfertigten die veränderten Daten wahrscheinlich eine Änderung des Ansatzes der BoE, höhere Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...