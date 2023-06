MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft ist solide in das laufende Jahr gestartet. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Das waren sowohl 0,1 Prozentpunkte mehr als im Schlussquartal 2022 als auch 0,1 Punkte mehr als bisher ermittelt. Getragen wurde das Wachstum zu Jahresbeginn durch den Außenhandel und die Investitionen der Unternehmen. Die Konsumnachfrage war hingegen rückläufig./bgf/tih