Süßen (ots) -Presse-EinladungMi., 28. Juni 11.00 Uhr: Pressekonferenz, exklusiver Preview *Do., 29. Juni 2023: 9.15 Pressebriefing ** / 10.00 Eröffnung ** / 12.45 Foto- und Drehtermin, Interviews **Friedhof der Zukunft, nicht für Tote gedacht - weltweit erstes Experimentierfeld zur Friedhofsentwicklung wird eröffnetStaufenecker Straße 19, 73079 Süßen, Baden-WürttembergDie psychologische Wirkung des Grabes zur Trauerbewältigung ist das wichtigste Potential von Friedhöfen. Dafür sollten Trauernde hier jedoch bestimmte Freiheiten haben, die aktuell bei vielen pflegefreien Grabformen, ob im Wald oder auf dem Friedhof, nicht gegeben sind. Das hat die Initiative "Raum für Trauer" in jahrelangem Austausch mit Wissenschaft und Praxis erkannt. Das neue, weltweit erste Experimentierfeld Campus Vivorum soll Impulse für die Entwicklung von künftiger Friedhöfe geben, die sich an den Bedürfnissen der Hinterbliebenen orientieren.Wir laden Sie anlässlich seiner Eröffnung zu unseren Presseterminen ein. Folgende Experten stehen Ihnen für Interviews, Fotos und Drehs u.a. zur Verfügung:* Mittwoch, 28.6., 11.00 Uhr PREVIEW mit:Günter Czasny, Sprecher der Initiative "Raum für Trauer"Marc Kersting, Bürgermeister, Süßen, (erfolgreiche Neukonzeption auf kommunalem Friedhof)Edith Strassacker, Geschäftsführerin, Ernst Strassacker GmbH & Co. KG Kunstgießerei, SüßenTobias Blaurock, Moderation** Donnerstag, 29.6., 9.15 Uhr: Pressebriefing mit:Bart Brands, Karres en Brands, Büro für Landschaftsarchitektur, Hilversum und Professor an der Stuart Weitzman School of Design in Philadelphia, Pennsylvania.Günter Czasny, Sprecher der Initiative "Raum für Trauer"Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, Zukunftsinstitut Frankfurt/Main, WienMarc Kersting, Bürgermeister, SüßenProf. Dr. Dr. Michael Lehofer, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut, Ärztlicher Direktor des Landeskrankenhauses GrazDr. Dirk Pörschmann, Direktor Museum für Sepulkralkultur, Kassel, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V., Kassel (ideeller Träger der Initiative Raum für Trauer)Edith Strassacker, Geschäftsführerin, Ernst Strassacker GmbH & Co. KG Kunstgießerei, SüßenTobias Blaurock, ModerationEbenfalls für Ihre Fragen anwesend sind unter anderem:Birgit Ehlers-Aschersfeld, Bundesvorsitzende Bund deutscher FriedhofsgärtnerBeate Hølmebakk, Professorin an der Hochschule für Design und Architektur, Oslo, Partnerin des Architekturbüros Manthey Kula, OsloAndré Könnecke, Geschäftsführer, Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V.Markus Maichle,Vizepräsident Bundesverband deutscher Bestatter e.V., Einsatzleiter von DeathCare im Erdbebengebiet der Türkei 2023, Maichle Bestattungen, GeislingenProf. Dr. Constanze A. Petrow, Landschaftsarchitektin, Professorin für Freiraumplanung und Gesellschaft, Hochschule GeisenheimHermann Rudolph, stellvertretender Bundesinnungsmeister, Bundesverband deutscher SteinmetzePriv.-Doz. Dr. Thomas Schnelzer, Psychologischer Psychotherapeut; Privatdozent für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; leitender Psychologe der psychologischen Beratungsstelle der Caritas in Neumarkt/OberpfalzSybille Trawinski, Geschäftsführerin, Bundesverband Deutscher Steinmetze (BIV), Frankfurt am MainMatthäus Vogel, 1. Stv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V., Kassel (ideeller Träger der Initiative Raum für Trauer), Leiter des Friedhofs- und Bestattungsamtes Karlsruhe, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunale Friedhöfe Deutschland (AKF), Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunale Friedhöfe Baden-Württemberg (AKF)Dr. Simon J. Walter, Kulturbeauftragter, Bundesverband Deutscher Bestatter e.V., Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e. V., Stiftung Deutsche Bestattungskultur... 10.00 Uhr: Eröffnungsprogramm,ca. 12.45 Uhr: Feierliche Öffnung des ParksProgramm: https://raum-fuer-trauer.de/eroffnung-vivorum/Akkreditierung: blaurock@team-blaurock.de