Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag deutlich schwächer beendet. Der Leitindex ATX büßte weitere 1,23 Prozent ein auf 3.091,65 Punkte. Der Leitindex verschärfte damit seine Talfahrt und verbuchte bereits seinen 6. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter abwärts. Die durchgeführten Leitzinsanhebungen sowie die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belasteten die Stimmung der Anleger europaweit. Die Schweizer Nationalbank hat am Vormittag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben und weitere Zinsschritte nach oben angedeutet. Die Bank of England (BoE) erhöhte den Leitzins dann zu Mittag überraschend stark um ...

