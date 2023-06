Die Aktie von BASF kommt weiterhin nicht in Schwung. Zuletzt ist das Papier im Zuge der Gewinnwarnung von Lanxess erneut deutlicher unter Druck geraten. Bei 41,94 Euro hat die Aktie in dieser Woch ein neues Jahrestief markiert. Nun haben sich auch einige Analysten mit einer aktuellen Einschätzung zu Wort gemeldet.JPMorgan hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Auf einer Branchenkonferenz der US-Bank habe sich der Chemiekonzern mit am vorsichtigsten geäußert, schrieb Analyst ...

