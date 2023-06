News von Trading-Treff.de Im Tageschart haben wir zum Vortag ein tieferes Hoch und Tief und einen Close außerhalb der HS vom Vortag. Damit ist der DAX eigentlich voll short. Schaut man sich aber den Close im 8 - 22 Uhr Chart an, so ist dieser nahe, Tageshoch und weit weg vom Tagestief. Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob der gestrige Anstieg nur die Korrektur war und es heute weiter abwärts geht. Schaut man in den Chart 24h, dann sehen wir im ...

