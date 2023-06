Hamburg (ots) -Das Programm von Costa Kreuzfahrten für den Winter 2024/25 steht. Im Fokus: das Mittelmeer, die Vereinigten Arabischen Emiraten und die Karibik. Ein besonderes Highlight ist außerdem die Weltreise 2025 mit der Costa Deliziosa, die erstmals bereits Anfang Dezember 2024 startet und so ein rauschendes Weihnachts- und Silvesterfest garantiert.Kreuzfahrten auf dem MittelmeerCosta setzt seine ganzjährigen Kreuzfahrten in Europas Süden auch im Winter 2024/25 fort: Mit einwöchigen Reisen nach Italien, Frankreich und Spanien. Die Reiseroute umfasst Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom. Extra lange Liegezeiten von mehr als 10 Stunden in ausgewählten Häfen garantieren ein intensives Landerlebnis, während an Bord wie immer das italienische Dolce Vita auf die Gäste wartet.Einen Unterschied wird es im Winter 2024/25 jedoch geben: die Kreuzfahrten finden erstmals mit dem Flaggschiff Costa Toscana statt, die das Programm in den Emiraten an das Schwesterschiff Costa Smeralda abgibt.Costa Smeralda erstmals in den Vereinigten Arabischen EmiratenDas schwimmende Design-Museum Costa Smeralda kreuzt im Winter 2024/25 erstmals zwischen den Emiraten und Oman. Sommerliche Temperaturen, alte Traditionen, eine aussergewöhnliche Natur und futuristische Städte erwarten Gäste auf der Route von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) nach Muscat (Oman), Doha (Katar) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). Die Anreise erfolgt bequem mit Costas Fly & Cruise-Programm.Unbeschwert Sonne tanken in der KaribikEin absolutes Highlight für Gäste, die sich in der Karibik eine Auszeit vom langen Winter in Deutschland gönnen möchten, sind die Routen der Costa Fascinosa. Die erste Variante führt ab/bis La Romana (Dom. Republik) nach Ocho Rios (Jamaika), Grand Turk, Amber Cove, Samana und Catalina Island (Dom. Republik), der exklusiven Insel von Costa.Die zweite Route verspricht Inselhopping vom Feinsten: La Romana (Dom. Republik), St. Lucia, Barbados, Guadeloupe, Antigua und die britischen Jungferninseln rufen. Wem eine Woche zu kurz ist, der kann beide Routen einfach kombinieren. Ein attraktives Fly & Cruise-Programm rundet das Erlebnis ab.Die Costa Fortuna kreuzt außerdem zwischen den Kleinen Antillen. Ab/bis Guadeloupe geht es auf einwöchigen Kreuzfahrten entweder nach Tortola, St. Marteen, Antigua, St. Lucia und Martinique oder nach Guadeloupe, Trinidad und Tobago, Grenada, St. Vincent, Barbados und Martinique. Auch hier sind die beiden Routen zu einer zweiwöchigen Reise kombinierbar.Weltreise 2025 startet erstmals vor den WeihnachtsfeiertagenDie Weltreise 2025 mit der Costa Deliziosa fokussiert sich auf die Südhalbkugel und führt unter anderem nach Feuerland, Polynesien, Neuseeland, Australien und Südafrika. Zum ersten Mal findet die Abfahrt vor den Weihnachtsfeiertagen statt (7. Dezember 2024), so dass die Gäste Weihnachten Costa-Style erleben und das neue Jahr gebührend in Rio de Janeiro mit einem Feuerwerk am Strand der Copacabana feiern können.Buchen können Kreuzfahrer ihre Traumreise im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de.Pressekontakt:Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten | emmilucia.uensal@de.costa.it | + 49 40 30239502John Will Kommunikation für Costa Kreuzfahrten | info@will-kommunkation.deWeitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.de.John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/5541508