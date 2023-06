IPS, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Validierung, meldet die Ernennung des branchenführenden Experten Matthew Shippey, der das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens in der Asien-Pazifik-Region (APAC) fördern soll. Shippey verfügt über mehr als 35 Jahre strategische Führungserfahrung in verschiedenen Branchen und sein Eintritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsgeschichte und Dynamik des Unternehmens im APAC-Markt.

Shippey bringt Expertise und eine nachweisliche Erfolgsgeschichte bei der erfolgreichen Durchführung bedeutender internationaler Projekte mit. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in den Sektoren Pharmazeutik, Rechenzentren, erneuerbare Energie und Fertigung hat Shippey mit einem zukunftsorientierten Ansatz und einer geschäftsbetonten Einstellung stets außergewöhnliche Ergebnissen erzielt. Er lebt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der APAC-Region und hat in dieser Zeit ein gewaltiges berufliches Netzwerk aufgebaut und ein tiefgreifendes Verständnis der Eigendynamik dieser Region erworben.

"Die Ernennung von Matthew Shippey zum Managing Director der APAC-Region markiert einen richtungweisenden Augenblick für unser Unternehmen. Seine außergewöhnlichen Führungsqualitäten, seine klare Projektmethodik und seine hervorragende Kommunikationsfähigkeit machen ihn zum idealen Kandidaten für die Führung unseres Betriebs in dieser wachstumsstarken Region", erklärte Jim Stephanou, IPS CEO. "Unter seiner Leitung werden wir unsere Beziehungen durch beiderseitige Erfolge für Kunden und IPS weiter vertiefen."

In seiner neuen Rolle ist Matthew Shippey für die Beaufsichtigung und Führung der Geschäfte in der APAC-Region insgesamt verantwortlich. Diese erfolgskritische Position erfordert Geschäftssinn, einen starken Fokus auf das Personal, die Fähigkeit, Herausforderungen im täglichen Geschäftsbetrieb zu bewältigen und Partnerschaften mit Kunden zu pflegen. Mit seinen in jahrelanger Berufserfahrung ausgereiften vielfältigen Fähigkeiten ist Shippey in der perfekten Ausgangsposition, das Unternehmen durch den komplexen APAC-Markt zu navigieren und nachhaltiges Wachstum anzukurbeln. Shippey verfügt über langjährige Erfahrung, einen ausgezeichneten Geschäftssinn und ein Engagement für Spitzenleistungen und wird das Unternehmen damit zu neuen Höhenflügen im APAC-Markt veranlassen. Dieser strategische Schritt zeigt, dass IPS die Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen anstrebt und seine Position als globaler Branchenführer verstärken will.

Über IPS

IPS-Integrated Project Services LLC, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für Kapitalinvestitionen in den Bereichen Biowissenschaften und Rechenzentren. Durch operative Expertise und branchenführende Kenntnisse, Fähigkeiten und Leidenschaft bietet IPS Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Engineering, Projektsteuerung, Baumanagement und Compliance in der Life-Science-Branche, mit denen die Kunden lebenswichtige Produkte entwickeln und herstellen können. Die jüngste Akquisition, Linesight, spezialisiert sich auf Kosten-, Termin-, Risiko-, Programm- und Projektmanagement in verschiedenen Marktsektoren, einschließlich Rechenzentren, Biowissenschaften und High-Tech-Branchen. IPS Enterprise beschäftigt mehr als 3.200 Fachleute in über 45 Niederlassungen in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ipsdb.com.

