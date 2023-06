DJ MÄRKTE EUROPA/Kursdebakel bei Siemens Energy drückt auch Siemens

Von Steffen Gosenheimner

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein 35-prozentiger Kursabsturz bei Siemens Energy verhagelt dem DAX den Start in den Freitag, weil im Sog von Siemens Energy auch das Schwergewicht Siemens stark unter Druck steht. Der Kurs verliert 2,3 Prozent. Inzwischen hat sich das Minus bei Siemens Energy auf rund 32 Prozent etwas reduziert. Der DAX verliert 0,7 Prozent 15.873 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt lediglich um 0,4 Prozent nach.

Neben den Aktien der Siemens-Familie lasten schwache Vorgaben aus Asien auf der Stimmung und überlagern die freundliche Vorgabe der Wall Street. Nachdem bislang in der ausklingenden Börsenwoche Notenbankentscheidungen im Fokus standen und die Kurse eher bremsten, wobei in Großbritannien und Norwegen die Zinserhöhungen stärker ausfielen als erwartet, rücken am Freitag Konjunkturdaten in den Fokus. Berichtet werden rund um den Globus die Juni-Einkaufsmanagerindizes.

In Japan ist der Einkaufsmanagerindex der Industrie in den Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50 gesunken. Dies wird auch als Indiz für eine schwache Nachfrage aus China gewertet, wo der Markt weiter auf ein avisiertes Maßnahmenpaket Pekings zur Stimulierung der Wirtschaft wartet.

Aus Frankreich wurde ein scharfer Rückgang des Index für den Dienstleistungssektor berichtet. Er ist in den Kontraktionsbereich gesunken, während der Industrieindex auf seinem zuvor schon niedrigen Niveau von 45,5 verharrte. In Deutschland ist der Service-Index ebenfalls stark gesunken, hält sich aber noch im Expansionsbereich. Dafür ist der Index der Industrie noch weiter abgerutscht auf nur noch 41,0, wohingegen 43,6 erwartet wurden.

Am Anleihemarkt geht es nach den Frankreich-Daten massiv nach oben, die Zinsen sinken also, denn mit schwachen Konjunkturdaten könne man gleichzeitig begründen, dass das Zinshoch erreicht sein dürfte und der Weg nun allmählich eher in Richtung Zinssenkungen gehen könnte, heißt es im Handel. Der Euro gibt im Gefolge der sinkenden Anleiherenditen deutlich nach, er fällt von rund 1,0950 am Vorabend auf 1,0857 Dollar.

Am Aktienmarkt sind nach den Daten Aktien aus weniger konjunkturempfindlichen Branchen gesucht. Die Stoxx-Subindizes Gesundheit, Nahrungsmittel und Telekommunikation liegen als einzige im grünen Bereich.

Kursdebakel bei Siemens Energy

Bei Siemens Energy reißen die Probleme bei der inzwischen komplett übernommenen spanischen Windkrafttochter Gamesa reißen nicht ab. Wegen unerwartet hoher Kosten im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen hat Siemens Energy seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Mögliche qualitätsbezogene Maßnahmen und damit verbundenen Kosten könnten sich auf über 1 Milliarde Euro summieren, heißt es. An den Umsatzprognosen und Annahmen für die Geschäftsfelder Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry hält das Unternehmen aber fest.

Angesichts der Probleme von Siemens Energy mit der Windkrafttochter geben die Kurse der Wettbewerber Vestas (-4,3%) und Nordex (-3,8%) ebenfalls kräftig nach.

Hornbach gewinnen 1,5 Prozent. Die Baumarktkette hat in ihrem ersten Quartal zwar unter dem kalten und regnerischen Wetter in ganz Kontinentaleuropa zum Start der Gartensaison gelitten, was Umsatz und Gewinn gedrückt hat. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Hornbach aber bekräftigt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.285,47 -0,4% -19,00 +13,0% Stoxx-50 3.947,05 -0,1% -5,43 +8,1% DAX 15.860,69 -0,8% -127,47 +13,9% MDAX 26.752,81 -0,5% -145,44 +6,5% TecDAX 3.149,94 -0,4% -11,70 +7,8% SDAX 13.243,55 -0,5% -69,31 +11,1% FTSE 7.481,23 -0,3% -20,80 +0,7% CAC 7.173,46 -0,4% -29,82 +10,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,45 -0,04 -0,12 US-Zehnjahresrendite 3,79 -0,00 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0925 -0,3% 1,0922 1,0959 +2,1% EUR/JPY 156,48 -0,2% 156,55 156,49 +11,5% EUR/CHF 0,9813 +0,1% 0,9810 0,9825 -0,9% EUR/GBP 0,8583 -0,2% 0,8592 0,8599 -3,0% USD/JPY 143,29 +0,2% 143,32 142,77 +9,3% GBP/USD 1,2725 -0,2% 1,2713 1,2745 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2178 +0,3% 7,2224 7,1990 +4,2% Bitcoin BTC/USD 29.981,33 -0,3% 30.043,64 29.845,76 +80,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,87 69,51 -0,9% -0,64 -13,2% Brent/ICE 73,62 74,14 -0,7% -0,52 -12,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,21 34,10 -5,5% -1,89 -57,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,69 1.913,64 +0,1% +1,05 +5,0% Silber (Spot) 22,28 22,28 +0,0% +0,01 -7,0% Platin (Spot) 926,05 927,50 -0,2% -1,45 -13,3% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,4% -0,02 +1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

June 23, 2023

