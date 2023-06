Der Finanz-Riese BlackRock will einen Spot-ETF auf den Bitcoin auf den Markt bringen. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen wirkt diese Nachricht wie ein Rettungsring.Der Kryptomarkt leidet noch immer unter den Klagen der US-Börsenaufsicht SEC und der damit verbundenen Unsicherheit für den gesamten Sektor. Der Bitcoin ist davon zwar nur indirekt betroffen, aber in Sippenhaft (siehe Ausgabe 25/23). In der Vorwoche hat der Finanz-Riese Black-Rock jedoch für eine kleine Überraschung gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...