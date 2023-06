Der Goldpreis könnte am Freitag in den frühen Morgenstunden seine Korrektur beendet haben. Am Donnerstag stellte DER AKTIONÄR zwei verschiedene Szenarien für die Kursentwicklung des Goldpreises vor. Das zweite scheint sich nun perfekt auszuspielen und bietet Tradern die Chance ihr Geld zu verdoppeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...