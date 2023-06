Ola Electric hat mit dem Bau seiner Batteriezellenfabrik im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu begonnen. Die Fabrik in Krishnagiri soll Anfang nächsten Jahres mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 5 GWh in Betrieb gehen. Längerfristig soll die Jahreskapazität dreistellig werden. Konkret ist anschließend eine schrittweise Erweiterung auf 100 GWh geplant, was die Zellfabrik zur größten in Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...