Vonovia ist das größte private Wohnungsunternehmen Deutschlands. Und steht als solches an diesem Freitag im Fokus. Denn das, was das Statistische Bundesamt (Destatis) da am Morgen veröffentlicht hat, dürfte Vonovia nicht schmecken. Es geht um den "stärksten Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000". Der Himmel am Immobilienmarkt zieht sich immer weiter zu. Passend zu den Unwettern in Deutschland, veröffentlicht das Statistische Bundesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...