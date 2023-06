NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Papiere von Nordex nach der Warnung von Siemens Gamesa mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen sehe keine mit den Spaniern vergleichbaren Probleme, schrieb Analyst Constantin Hesse am Freitag nach Rückfrage beim Unternehmen. Nordex seien mit ihren 5MW-Plattformen als Pionier seit 2018 am Markt, so der Experte. Diese lange Historie rechtfertige gewisses Vertrauen in die Aussagen, auch wenn die großen Anbieter in der Branche auf dieselbe Lieferkette zurückgreifen dürften. Nordex stehe zu seinen optimistischen Aussagen zur Auftragserholung nach dem ersten Quartal./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 03:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 03:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

