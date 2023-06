Zürich (ots) -Zurzeit leben besonders viele unbegleitete Minderjährige aus dem Asylbereich im Kanton Zürich. Dies sind Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern in die Schweiz geflüchtet sind und besonderen Schutz und Unterstützung benötigen. Im Integrationsangebot "mitten unter uns" des SRK Kanton Zürich bekommen sie Unterstützung beim Deutschlernen und profitieren vom Austausch und Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Matthias Lienhard aus der Stadt Zürich engagiert sich mit seiner Familie im Programm und trifft sich einmal wöchentlich mit Fazel, einem Jugendlichen aus Afghanistan. Er sagt: "Helfen ist etwas Gutes und es gibt einen grossen Bedarf, gerade in diesem Bereich." Das Zürcher Rote Kreuz hat eine lange Warteliste von Jugendlichen, die mitmachen möchten und sich für ein Tandem mit einer freiwilligen Person oder Familie interessieren. Deshalb sucht die Organisation dringend Freiwillige, die sich einmal wöchentlich engagieren möchten, besonders in der Stadt Zürich und Umgebung, in den Regionen Uster sowie Affoltern am Albis. Auch für Freiwillige ist ein Engagement bereichernd. Matthias Lienhard erzählt: "Es ist schön, Fazil die Kultur und das Leben in der Schweiz näher zu bringen und ihm zu zeigen, dass er hier willkommen ist. Und ich umgekehrt lerne auch von ihm etwas über seine Kultur."Jubiläum mit Kennenlern-AnlassDie Idee für "mitten unter uns" kam vor 30 Jahren von einer engagierten Lehrerin: Mit Unterstützung von Freiwilligen sollten Kinder gefördert werden, die aufgrund fehlender Deutschkenntnisse später oft während der ganzen Schulzeit benachteiligt waren. Gemeinsam mit dem Zürcher Roten Kreuz wurde das Integrationsprojekt lanciert. Was 1993 mit neun Kindern einer Klasse anfing, ist mittlerweile auf jährlich über 300 Kinder und Jugendliche gewachsen, die jedes Jahr profitieren. Sie können auf 290 Freiwillige zählen, die rund 11'000 Stunden jährlich einsetzen. Trotzdem gibt es eine lange Warteliste. Am Samstag, 1. Juli von 16 bis 20 Uhr feiert "mitten unter uns" sein dreissigjähriges Bestehen in der Stadt Zürich an der Kronenstrasse 10 mit aktiven Freiwilligen und Teilnehmenden aus dem Programm. Alle Interessierten sind ebenfalls herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und einen Einblick ins Integrationsangebot zu erhalten.Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich ist Teil der weltumfassenden Rotkreuz-Bewegung und unterstützt regional mit Beratung, Bildung und bedürfnisgerechter Hilfe unkompliziert und unparteiisch im ganzen Kanton Zürich. Das Rote Kreuz Zürich setzt sich für die Würde, die soziale Integration und die Gesundheit der Menschen vor Ort ein. Das Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation und Selbstbestimmtheit in allen Lebensphasen für verletzliche oder in Not geratene Menschen. Über 2'500 Freiwillige und rund 120 Mitarbeitende engagieren sich in den Bereichen Bildung, Unterstützung im Alltag und Integration. Die unabhängige Hilfsorganisation finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge, Leistungsaufträge sowie Erträgen aus Dienstleistungen und Projekten.Kontaktperson für Medienanfragen:Anita Ruchti, SRK Kanton Zürich, 044 388 25 25, anita.ruchti@srk-zuerich.chOriginal-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011522/100908719