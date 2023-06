FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.06.2023 - 11.00 am



- JPMORGAN PLACES BHP, KUMBA AND RIO TINTO ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH'



- BERENBERG CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 770 (820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1080) P - 'HOLD' - HSBC CUTS BARRATT DEVELOPEMENTS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 440 PENCE - HSBC CUTS BERKELEY GROUP TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 3000 PENCE - HSBC CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1190 PENCE - HSBC CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' - PRICE TARGET 120 PENCE - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 896 (1060) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 148 (131) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SHORE CAPITAL STARTS AVON PROTECTION WITH 'SELL' - PRICE TARGET 753 PENCE - SHORE CAPITAL STARTS BAE SYSTEMS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1166 PENCE - SHORE CAPITAL STARTS CHEMRING GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 346 PENCE - SHORE CAPITAL STARTS QINETIQ WITH 'BUY' - PRICE TARGET 493 PENCE - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4075) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken