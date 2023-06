Berlin (ots) -Das Unglück um das tagelang verschollene U-Boot "Titan" hat die Menschen weltweit bewegt. Seit dem gestrigen Abend ist klar: Das U-Boot, das auf dem Weg zum Wrack der "Titanic" war, ist verunglückt, alle Insassen sind tot.WELT Nachrichtensender erzielte gestern einen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14-49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern und damit den stärksten Marktanteil in diesem Jahr. In der Nachrichtenstrecke von 6-20 Uhr lag der Marktanteil bei herausragenden 3,1 Prozent (ebenfalls neuer Bestwert in diesem Jahr).Die Live-Übertragung der Pressekonferenz der US-Küstenwache erreichte am gestrigen Abend in der Prime Time um 20:58 Uhr einen Spitzenwert von 2,7 Prozent Marktanteil und war gleichzeitig die reichweitenstärkste Sendung des Tages (14/49), ein Spezial zum U-Boot-Unglück erreichte einen Marktanteil von 1,9 Prozent.Auch der Sender N24 Doku erzielte gestern einen überproportionalen Tagesmarktanteil von 0,7 Prozent, so dass das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 Doku bei starken 3,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe lag.Quelle: AGF Videoforschung / AGF SCOPE 1.1, Marktstandard: TV / Daten vorläufig gewichtet.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5541676