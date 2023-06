Die Aktie von Evotec führt am heutigen Freitag die Gewinnerliste im MDAX klar an. Sie gewinnt 4,7 Prozent auf 21,35 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Fresenius Medical Care mit einem Plus von 1,9 Prozent und K+S mit plus 1,1 Prozent. Evotec profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Evotec von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 29 Euro angehoben. Das stark laufende Geschäft des Wirkstoffforschers ...

