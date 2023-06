Berlin (ots) -Kommunale Unternehmen halten Deutschland am Laufen - Dafür ganz herzlichen DankAm heutigen Freitag findet wie in jedem Jahr am 23. Juni der Tag der Daseinsvorsorge statt. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag André Berghegger:"Leistungen der öffentlichen Infrastruktur werden Tag für Tag selbstverständlich in Anspruch genommen. Sei es die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Stromversorgung, die Abfallentsorgung, die Bereitstellung schnellen Internets, die Stadtreinigung oder der ÖPNV: Die Bedeutung der Leistung wird immer dann registriert, wenn sie einmal nicht verfügbar ist. Zum Glück sind Störungen in der öffentlichen Infrastruktur bei uns sehr selten.Unser ausdrücklicher Dank gilt den weit über 293.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von kommunalen Unternehmen, die sich jeden Tag mit Leidenschaft und Expertise für die Menschen vor Ort einsetzen. Sie sichern die Lebensqualität und halten Deutschland am Laufen. Ihre Leistungen stehen am 23. Juni im Mittelpunkt. Es ist gut, dass der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) den Tag der Daseinsvorsorge seit dem Jahr 2017 am Internationalen Tag der öffentlichen Dienste der Vereinten Nationen begeht und damit die Leistungen kommunaler Unternehmen an einem Tag im Jahr in die öffentliche Wahrnehmung rückt.Um die Zuverlässigkeit unserer öffentlichen Infrastruktur zu erhalten, darf sie nicht überfordert werden. Energiebeschaffung und -versorgung in Krisenzeiten, Transformation der Energieversorgung dazu die Wärmeplanung und die Verantwortung für die Umsetzung der Energiepreisbremsen, - jeder Punkt allein ist eine Mammutaufgabe und alle zusammen kaum zu stemmen. Unsere Stadtwerke brauchen ein Belastungsmoratorium, um ihre wichtige Aufgabe erfüllen zu können."Hintergrund:Der Tag der Daseinsvorsorge findet jedes Jahr am 23. Juni statt. Deutschlandweit zeigen kommunale Unternehmen an diesem Tag ihre Leistungen der Daseinsvorsorge - von Energie- und Wasserversorgung über Abwasser- und Abfallentsorgung bis hin zum Ausbau von Glasfaser. International wird der Tag von den Vereinten Nationen als "Public Service Day" ausgerufen. Der Tag der Daseinsvorsorge in Deutschland wird vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) koordiniert. Alle Aktionen werden auf der Themenseite daseinsvorsorge.vku.de gebündelt.Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5541699