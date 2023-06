Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK lädt Anleiheinhaber der ERWE Immobilien Anleihe 19/23 zu einer Investorenkonferenz am 27.06.2023 um 13:00 Uhr ein SdK kündigt Gegenantrag zur Abstimmung ohne Versammlung an Die ERWE Immobilien AG hat die Inhaber der Anleihe 2019/2023 (WKN: A255D0 / ISIN: DE000A255D05) zu einer Anleihegläubigerversammlung im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung vom 29. Juni 2023 bis zum 2. Juli 2023 eingeladen. Die ERWE Immobilien GmbH fordert die Anleiheinhaber auf, die Anleihe im Wege eines Debt-to-Equity Swaps in Aktien der Gesellschaft zu tauschen, um so eine Restrukturierung der Unternehmensfinanzen zu erreichen. Ebenfalls ruft die Gesellschaft zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters auf. In diesem Zusammenhang wird die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") zeitnah einen Gegenantrag stellen. Die SdK ist der Auffassung, dass zunächst die Immobilienwerte gutachterlich ermittelt werden müssen, und erst dann auf Grundlage der vorhandenen Vermögenswerte zusammen mit den wesentlichen Anleihegläubigern bzw. deren Vertretern ein eventuell notwendiges Restrukturierungskonzept erarbeitet werden könnte. Eine Zustimmung zu einem Debt-to-Equity Swap lehnt die SdK zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund fehlender Informationen ab. Zur Erörterung der aktuellen Situation lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zur Teilnahme an einer kostenlosen und unverbindlichen Investorenkonferenz als Videokonferenz am Dienstag, den 27.06.2023, um 13:00 Uhr ein. Der Alleinvorstand der ERWE Immobilien AG, Herr Rüdiger Weitzel, hat seine Teilnahme zugesagt. Im Anschluss an die Vorträge besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Interessierte Anleiheinhaber können sich unter folgendem Link für die Veranstaltung anmelden: www.sdk.org/webinar-erwe Für weitere Informationen zum Verfahren können sich betroffene Anleger auch unter www.sdk.org/erwe zu einem kostenlosen Newsletter anmelden. Die SdK bietet auch allen Anleiheinhabern eine kostenlose Stimmrechtsvertretung auf der Anleihegläubigerversammlung an. Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK darüber hinaus für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 23.06.20223

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK hält eine Aktie und eine Anleihe der ERWE Immobilien AG!





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org



