Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Exact Sciences ist in diesem Jahr um fast 90 Prozent gestiegen. Doch ein Fondsmanager ist überzeugt: Die Rally ist noch nicht vorbei! Chance für Anleger?

Das an der Nasdaq notierte US-Unternehmen Exact Sciences stellt Tests zur Früherkennung von Darmkrebs her. Anfang dieser Woche gab das Exact-Team bekannt, dass sein Früherkennungstest der nächsten Generation, Cologuard 2.0, in einer Studie eine um 30 Prozent niedrigere Falsch-Positiv-Rate beim Nachweis der Krankheit aufwies als sein bereits zugelassener Test.

Die positiven Ergebnisse der Studie (BLUE C) kommen für das US-Biotech-Unternehmen zu einem günstigen Zeitpunkt. Während der Covid-19-Pandemie seien Millionen von Vorsorgeuntersuchungen nicht durchgeführt worden, was nun zu einer starken Nachfrage nach der Testtechnologie von Exact Sciences führe, so Dani Saurymper, Fondsmanager bei Pacific Asset Management.



Im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte Saurymper: "Das ist eine riesige Chance. Und offensichtlich nutzt jemand wie Exact genau diese Gelegenheit."

Kyle Mikson, Analyst bei Canaccord Genuity, teilt diese Ansicht. "Insgesamt sind wir überzeugt, dass die BLUE-C-Ergebnisse von Exact für Cologuard der nächsten Generation bemerkenswert (und relativ solide) sind." Der Analyst empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Derzeit empfehlen laut MarketScreener 14 Analysten die Aktie zum Kauf. Vier Analysten empfehlen die Aktie zu halten und zwei raten zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 98,23 US-Dollar.





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion