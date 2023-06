Berlin (ots) -Chrysanthemen eignen sich mit ihren unzähligen Farbvariationen perfekt zum Gestalten von sommerlichen Blumensträußen. Ob als Gastgeschenk bei der nächsten Gartenparty oder als Dekoration für die eigenen vier Wände - die farbenfrohen Arrangements sorgen für echte Sommergefühle. Die Familie der Chrysanthemen zeichnet sich außerdem durch eine lange Haltbarkeit und Robustheit aus. JustChrys.com zeigt, wie die leuchtenden Blumen auch bei hohen Temperaturen langanhaltende Freude bringen.Sommerliches FarbenmeerMit über 300 verschiedenen Arten bieten Chrysanthemen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und sind ein essenzieller Bestandteil von sommerlichen Bouquets. In der warmen Jahreszeit begeistert vor allem das strahlende Farbspektakel der Blüten, welches purer Lebensfreude Ausdruck verleiht. Gelbe, pomponförmige Chrysanthemen wirken wie natürliche Muntermacher und bringen die Sonne ins Zuhause. Mithilfe von Santini- und Spray-Chrysanthemen lassen sich kleine Mini-Bouquets kreieren, die in Kombination mit sommerlichen Interior-Accessoires wie pastellfarbenen Kerzen und knalligen Glasvasen Frische, Vitalität und Heiterkeit ausstrahlen.Auch im Außenbereich ziehen Chrysanthemen alle Blicke auf sich: Ein Mix aus diesen fröhlichen Blumen und frischen Früchten wie Limetten ist die perfekte Deko für ein ausgelassenes Gartenfest. Die fantasievollen Bouquets passen wunderbar zu erfrischenden Getränken und entführen die Gäst:innen in einen idyllischen Sommernachtstraum.Straußpflege bei HitzeChrysanthemen bewirken Wunder, wenn es darum geht, jede Räumlichkeit in ein leuchtendes Sommermärchen zu verwandeln. Damit die Freude am Strauß möglichst lange anhält, gibt es während der heißen Sommermonate einiges zu beachten. Mit den folgenden drei Tipps punkten Chrysanthemen auch bei hohen Temperaturen mit langanhaltender Frische.Tipp 1: Richtige VorbereitungWer sich an den prächtigen Chrysanthemen auch während einer Hitzewelle lange erfreuen möchte, sollte von Anfang an auf die richtige Pflege achten. Eine saubere Vase ist dabei unerlässlich, auch in dekorativer Hinsicht. Angelagerter Kalk und Schmutz trüben das Wasser und können dazu führen, dass die Blumen schneller verwelken. Bevor die Chrysanthemen in die Vase kommen, werden die Blumenstiele auf die gewünschte Länge schräg angeschnitten und die unteren Blätter entfernt. Klares Wasser in Zimmertemperatur sowie Schnittblumennahrung eignen sich am besten, um den Strauß möglichst lange frisch zu halten. Kaltes Wasser ist selbst bei starker Hitze nicht ratsam, damit die Blumen keinen Kälteschock erleiden.Tipp 2: Optimaler StandortChrysanthemen fühlen sich an einem halbschattigen Plätzchen ohne direkte Sonneneinstrahlung am wohlsten. Hier verdunstet das Blumenwasser nicht so schnell, die Blüten bleiben länger frisch und ihre Farbe sowie der Duft bleiben länger erhalten. In der Nacht ist es draußen oft kühler als im Haus. Wer über einen Garten oder Balkon verfügt, kann die Blumen in die herrlich frische Nachtluft stellen, damit sie sich von der Hitze erholen können.Tipp 3: Regelmäßige PflegeGenauso wie der menschliche Körper benötigen Chrysanthemen bei steigenden Temperaturen ausreichend Wasser. Daher ist es wichtig, das Blumenwasser alle zwei bis drei Tage zu wechseln. An heißen Sommertagen darf dies auch gerne täglich geschehen. In Kombination mit dem regelmäßigen Anschneiden der Stiele erhält der Blumenstrauß einen regelrechten Frischekick. Lassen einige Exemplare im Strauß doch mal die Köpfe hängen, sollten diese am besten sofort entfernt werden, da sie sich sonst auf die Haltbarkeit der anderen Blumen auswirken.Mit diesen einfachen Schritten lässt sich im Handumdrehen ein langanhaltendes Sommerbouquet aus Chrysanthemen zaubern.Weitere Informationen zu Chrysanthemen gibt es auf JustChrys.com (https://www.justchrys.com/de/).Das Bildmaterial zur Pressemitteilung finden Sie hier (https://next.zucker-kommunikation.de/index.php/s/ioNb5SdNZwjjMRQ). Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle JustChrys.com, Beleg erbeten.Über JustChrys.comJustChrys.com ist eine Initiative, die ca. 150 Chrysanthemenproduzenten aus den Niederlanden umfasst, die Konsument:innen inspiriert und aufzeigt, wie schön, farbenreich und vielseitig Chrysanthemen sind.Pressekontakt:ZUCKER.KommunikationTeam JustChrys.comTorstraße 107.10119 BerlinFon: 0049.30.24 75 87.0Mail: chrysantheme@zucker.berlinWeb: www.zucker.berlinOriginal-Content von: JustChrys.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135239/5541758