In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test standen auch Produkte passend zum Sommer im Fokus. Dabei konnten einige Eigenmarken-Produkte von Kaufland mit Bestnoten punkten: Der bevola naturals Deo-Zerstäuber Bio-Limette & Bio-Wasserminze, das bevola Deospray Fruity Sensation und die bevola After Sun Aprés Lotion wurden jeweils mit "sehr gut" ausgezeichnet.Im Sommer ist die Pflege der Haut nach Sonne, Freibad oder Strand besonders wichtig. Die Öko-Tester nahmen daher insgesamt 20 verschiedene After-Sun-Produkte unter die Lupe. Das Ergebnis: Die bevola After Sun Aprés Lotion überzeugte bei den Inhaltsstoffen und erhielt hierfür die Topnote "sehr gut". Die bevola Aprés Lotion wirkt beruhigend auf sonnengestresste und trockene Haut. Sie spendet 24 Stunden Feuchtigkeit und die Pflegformel mit Glycerin, Panthenol und Aloe Vera wirkt der Austrocknung der Haut entgegen.Ebenfalls unverzichtbar im Sommer: Deosprays. Im Test mit 34 Deosprays erhielten der bevola naturals Deo-Zerstäuber Bio-Limette & Bio-Wasserminze und das bevola Deospray Fruity Sensation jeweils das Gesamturteil "sehr gut". Beide Deos bieten 24 Stunden Schutz. Die Rezeptur des Deo-Zerstäubers von bevola naturals enthält als NATRUE zertifiziertes Naturkosmetikprodukt zudem keine rein synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/de.