Mit einem Minus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belastet weiter. Fed-Chairman Jerome Powell hatte am Vortag zum Abschluss der zweitägigen halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress noch einmal betont, dass in diesem Jahr mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei, da die Inflation auf die Zielrate von 2 Prozent zurückgeführt werden solle. "Wir wollen nicht mehr tun, als wir tun müssen", so Powell. "Die überwältigende Mehrheit der FOMC-Mitglieder glaubt, dass weitere Zinserhöhungen anstehen, aber wir wollen sie in einem Tempo vornehmen, das es uns erlaubt, die eingehenden Informationen zu berücksichtigen".

Die Fed-Funds-Futures preisen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent für eine weitere Zinserhöhung im Juli ein. Zudem hatten am Vortag unter anderem auch die Schweizerische Notenbank und die Bank of England die Zinsen angehoben - letztere sogar deutlicher als erwartet.

Vor diesem Hintergrund dürften die nach Handelsbeginn anstehenden Einkaufsmanager-Indizes für den Service-Bereich und das Verarbeitendes Gewerbe im Juni auf besonderes Interesse treffen. Zudem äußern sich im weiteren Verlauf mit dem Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, dem Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und der Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, weitere Fed-Mitglieder.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,5 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Ford-Aktie 0,8 Prozent nach unten. Der Auto-Hersteller bereitet sich auf einen weiteren Abbau von Stellen vor, um die im Vergleich zu Wettbewerbern hohen Kosten zu senken. Wie informierte Personen sagten, soll in den kommenden Wochen eine weitere Entlassungsrunde eingeleitet werden.

Dagegen legen 3M um 3,6 Prozent zu. Wegen der Verunreinigung von Trinkwasser hat sich der US-Industrieriese zur Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden Dollar bereit erklärt, um Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Virgin Galactic Holdings brechen dagegen um 17,5 Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen will neue Aktien im Umfang von bis zu 400 Millionen Dollar ausgeben.

June 23, 2023 05:45 ET (09:45 GMT)

