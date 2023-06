Durch die weltweite Energiewende wird der Photovoltaik-Weltmarkt wird in den nächsten Jahren in die Größe des Automobil-Weltmarktes kommen. Um europäischen Herstellern dort eine Startposition zu verschaffen, benötigen sie Unterstützung, so wie sie auch in anderen Weltregionen üblich ist. Ohne dass dabei auch die Betriebskosten berücksichtigt werden, werden sich Investoren nicht überzeugen lassen. Die USA zeigen, wie es einfach und transparent funktionieren kann und gleichzeitig der Wettbewerb erhalten bleibt, günstig und effizient zu produzieren.Es wird gerade wieder viel darüber diskutiert, wie ...

